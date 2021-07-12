Зеленський обговорив з президентом Німеччини Донбас та членство в ЄС і НАТО

Володимир Зеленський зазначив, що наша країна робить усе можливе для мирного врегулювання на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Берліні 12 липня обговорив мирне врегулювання на Донбасі, прагнення України вступити в ЄС і НАТО та забезпечення вакцинами.

«Співрозмовники приділили увагу безпековій ситуації на сході України. Володимир Зеленський зазначив, що наша країна робить усе можливе для мирного врегулювання на Донбасі», – йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента.

Також вони говорили про прагнення України стати членом Європейського Союзу й НАТО та про шлях реалізації цієї мети. Сторони обмінялися думками щодо прогресу у втіленні ключових реформ в Україні, зокрема у сферах судочинства та боротьби з корупцією.

Крім того, Зеленський розповів Штайнмаєру про антиолігархічний законопроєкт. Було зазначено, що реалізація положень цього акту разом з іншими законодавчими новаціями забезпечить розділення великого бізнесу та політики в Україні.

Штайнмаєр наголосив, що цей закон має забезпечити більше прозорості та покращить бізнес-клімат в Україні, і німецькі підприємці будуть більш зацікавлені інвестувати в Україну, додали в Офісі президента.

Фото: president.gov.ua

Зеленський також поінформував німецького колегу про поточну ситуацію з пандемією Covid-19 в Україні. Він наголосив на важливості подальшої практичної підтримки з боку Європейського Союзу, зокрема Німеччини, у забезпеченні вакцинами населення України.

«Під час зустрічі також було наголошено на важливості питання збереження історичної пам'яті та відновлення історичної справедливості, чим активно займаються в обох країнах», – резюмували на Банковій.

Як повідомлялося, Міноборони Німеччини скасувало зустріч із Зеленським.

Нагадаємо, напередодні Зеленський зустрівся з імовірним наступником Меркель. Окрему увагу співрозмовники приділили питанню «Північного потоку-2». Президент України наголосив, що його введення в експлуатацію становить пряму загрозу енергетичній безпеці країн ЄС.

У неділю, 11 липня, президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Німеччини.

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