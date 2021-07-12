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    Зеленський обговорив з президентом Німеччини Донбас та членство в ЄС і НАТО

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    Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром - Зеленський обговорив з президентом Німеччини Донбас та членство в ЄС і НАТО
    Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром
    Фото: president.gov.ua

    Володимир Зеленський зазначив, що наша країна робить усе можливе для мирного врегулювання на Донбасі

    Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Берліні 12 липня обговорив мирне врегулювання на Донбасі, прагнення України вступити в ЄС і НАТО та забезпечення вакцинами.

    «Співрозмовники приділили увагу безпековій ситуації на сході України. Володимир Зеленський зазначив, що наша країна робить усе можливе для мирного врегулювання на Донбасі», – йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента.

    Також вони говорили про прагнення України стати членом Європейського Союзу й НАТО та про шлях реалізації цієї мети. Сторони обмінялися думками щодо прогресу у втіленні ключових реформ в Україні, зокрема у сферах судочинства та боротьби з корупцією.

    Крім того, Зеленський розповів Штайнмаєру про антиолігархічний законопроєкт. Було зазначено, що реалізація положень цього акту разом з іншими законодавчими новаціями забезпечить розділення великого бізнесу та політики в Україні.

    Штайнмаєр наголосив, що цей закон має забезпечити більше прозорості та покращить бізнес-клімат в Україні, і німецькі підприємці будуть більш зацікавлені інвестувати в Україну, додали в Офісі президента.

    Фото: president.gov.ua
    Фото: president.gov.ua

    Зеленський також поінформував німецького колегу про поточну ситуацію з пандемією Covid-19 в Україні. Він наголосив на важливості подальшої практичної підтримки з боку Європейського Союзу, зокрема Німеччини, у забезпеченні вакцинами населення України.

    «Під час зустрічі також було наголошено на важливості питання збереження історичної пам'яті та відновлення історичної справедливості, чим активно займаються в обох країнах», – резюмували на Банковій.

    Як повідомлялося, Міноборони Німеччини скасувало зустріч із Зеленським.

    Нагадаємо, напередодні Зеленський зустрівся з імовірним наступником Меркель. Окрему увагу співрозмовники приділили питанню «Північного потоку-2». Президент України наголосив, що його введення в експлуатацію становить пряму загрозу енергетичній безпеці країн ЄС.

    У неділю, 11 липня, президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Німеччини.

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    Теги: ЄС реформа Німеччина НАТО закон політика Володимир Зеленський Україна Франк-Вальтер Штайнмаєр президент
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    Зеленський обговорив з президентом Німеччини Донбас та членство в ЄС і НАТО