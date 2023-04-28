«Ми готуємось до контрнаступ»: Зеленський закликав надати ЗСУ далекобійну зброю

Глава держави вважає, що буде абсолютно справедливим надати нашим воїнам все, що потрібно для захисту

Україна готується звільніти свої території, тож Збройним силам України потрібні далекобійна зброя, авіація та артилерія, саме тому у безпековій допомозі не може бути жодних табу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом та зі словацьким президенткою Зузаною Чапутовою.

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«Я поінформував колег про ситуацію на полі бою та окреслив перспективи, які ми зараз маємо. Вважаю, що одним з найголовніших висновків нашої сьогоднішньої розмови має бути висновок про те, що у безпековій допомозі Україні не може бути жодних табу», – заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що кожне штучне обмеження для України – це лише чергова терористична можливість для РФ. За його словами, буде абсолютно справедливим надати нашим воїнам все, що потрібно для захисту.

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«Зокрема, це стосується далекобійної зброї та авіації, достатньої кількості артилерії та бронетехніки. Ми готуємось до контрнаступу і всі це знають, тому деталі наших домовленостей озвучувати не буду», – додав президент.

Нагадаємо, сьогодні, 28 квітня, президент Володимир Зеленський зустрівся із новим президентом Чехії Петр Павелом та зі словацьким колегою Зузаною Чапутовою.

Триває 429-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив понад 65 атак на зазначених ділянках фронту, проте усі вони були відбиті підрозділами сил оборони. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.