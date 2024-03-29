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«Ми всі – з Кривого Рогу». Нова шефиня Рахункової палати розповіла про дружбу з Зеленськими

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Ми всі – з Кривого Рогу». Нова шефиня Рахункової палати розповіла про дружбу з Зеленськими
Керівниця Рахункової палати заявила, що з повагою ставиться до родини Зеленських, проте тісно з ними не спілкується
фото: Ольга Піщанська/Facebook

«Загалом мені – 48 років, тож маю чимале коло спілкування», – Піщанська

Нова керівниця Рахункової палати Ольга Піщанська добре знайома з родиною президента Володимира Зеленського, проте тісно з нею не спілкується. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Главкому».

«Ми всі – з Кривого Рогу. Добре знайома з родиною президента. До нього та першої леді ставлюся з великою повагою. Але не хотіла б уточнювати деталі з міркувань безпеки. Зараз ми тісно не спілкуємося. Загалом мені – 48 років, тож маю чимале коло спілкування», – наголосила Піщанська.

Керівниця Рахункової палати додала, що після призначення Головою Антимонопольного комітету, у ЗМІ з’явилася певна інформація (очевидно, натякає на публікації про її зв’язки з сім’єю президента – «Главком»). Піщанська порадила давати будь-які оцінки, «виходячи із результатів моєї роботи».

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська заявила, що не хоче, щоб Володимир Зеленський балотувався на новий термін після завершення війни в країні. «Наша сім'я возз'єднається. Будемо весь час жити разом з чоловіком і дітьми. Після цього візьмемо відпустку і поїдемо кудись, не знаю, все одно куди, але тільки разом. Десь на місяць», – сказала вона.

До слова, нова керівниця Рахункової палати Ольга Піщанська має трьох штатних радників, серед яких і колишній нардеп та заступник Генерального прокурора Дмитро Сторожук. Вона наголосила, що кожен з її радників є фахівцем у своїй сфері з відповідним досвідом та різними задачами.

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Теги: Кривий Ріг Володимир Зеленський президент Рахункова палата Ольга Піщанська

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