Зеленська розповіла, чи хоче, щоб її чоловік йшов на другий термін президентства

Дружина президента розповіла про плани на майбутнє після перемоги

Перша леді України Олена Зеленська заявила, що не хоче, щоб Володимир Зеленський балотувався на новий термін після завершення війни в країні. Про це вона сказала в подкасті The Economist.

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Зеленську запитали про майбутнє України після війни та плани на майбутнє її власної сім'ї.

«Наша сім'я возз'єднається. Будемо весь час жити разом з чоловіком і дітьми. Після цього візьмемо відпустку і поїдемо кудись, не знаю, все одно куди, але тільки разом. Десь на місяць», – сказала вона.

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За словами першої леді, вже після цього вони будуть вирішувати, що робити далі.

«Тому що я не хочу, щоб він був президентом на наступний термін. Або на два наступних терміни. Це неможливо. Можливо, нам доведеться знайти щось нове. І це буде креативна ідея», – додала вона.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не піде на другий термін після закінчення війни. Але якщо вибори відбудуться під час війни, то балотуватиметься в президенти.