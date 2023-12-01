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Зеленська розповіла, чи хоче, щоб її чоловік йшов на другий термін президентства

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленська розповіла, чи хоче, щоб її чоловік йшов на другий термін президентства
фото з відкритих джерел

Дружина президента розповіла про плани на майбутнє після перемоги

Перша леді України Олена Зеленська заявила, що не хоче, щоб Володимир Зеленський балотувався на новий термін після завершення війни в країні. Про це вона сказала в подкасті The Economist.

Зеленську запитали про майбутнє України після війни та плани на майбутнє її власної сім'ї.

«Наша сім'я возз'єднається. Будемо весь час жити разом з чоловіком і дітьми. Після цього візьмемо відпустку і поїдемо кудись, не знаю, все одно куди, але тільки разом. Десь на місяць», – сказала вона.

За словами першої леді, вже після цього вони будуть вирішувати, що робити далі.

«Тому що я не хочу, щоб він був президентом на наступний термін. Або на два наступних терміни. Це неможливо. Можливо, нам доведеться знайти щось нове. І це буде креативна ідея», – додала вона.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не піде на другий термін після закінчення війни. Але якщо вибори відбудуться під час війни, то балотуватиметься в президенти. 

Теги: Володимир Зеленський війна Олена Зеленська

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