Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Колізія 20 травня»: що буде з президентом після закінчення п’яти років на посаді. Відповідь ЦВК (документ)

Право
Павло Вуєць, Віталій Тараненко glavcom.ua
«Колізія 20 травня»: що буде з президентом після закінчення п’яти років на посаді. Відповідь ЦВК (документ)
Опоненти Зеленського знайшли у Конституції спосіб, як поставити у незручне становище її гаранта
фото: AP/Efrem Lukatsky

З моменту інавгурації Володимира Зеленського 20 травня минає п’ять років. Центрвиборчком пояснив, що буде далі

На тлі драматичних новин з фронту і очевидної розгубленості Заходу навколо питання, як зупинити зухвалого Путіна, в Україні на перший план виходять внутрішньо політичні питання. Після того, як відставка головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного швидко зійшла з перших шпальт, на горизонті з’явилася нова тема. Вона провокуватиме дискусії значно довше.

Мова про завершення терміну конституційних повноважень верховного головнокомандувача – президента Володимира Зеленського. І з наближенням «дати Ч» – 20 травня, коли минає його п’ятирічний термін з дня інавгурації, розмови щодо легітимності голови держави як зсередини, так і зовні країни будуть тільки посилюватися. Спекуляції на цю тему зараз точно не на часі, але президентська команда чи то не мала часу, чи то не вважала це за проблему, але не зробила нічого, аби їх уникнути. Що ж може очікувати Україну вже рівно за три місяці?

«Цар несправжній?!»

Із ситуацією, коли жодних виборів в умовах воєнного стану в Україні не слід чекати, змирилися, здається, всі. Голоси проти такого порядку речей лунають хіба що від політичних фриків, на кшталт Олексія Арестовича, та політтехнологів, які втрачають «хватку» та виборчі бюджети. Утім, за відсутності виборів за кілька місяців може настати юридично-політична колізія: термін перебування президента на посаді вичерпується, а новий президент досі не обраний.

Варто нагадати, що фактичну таку саму колізію Україна вже пережила з парламентом, але він і досі працює попри те, що через війну перебирає строк своїх повноважень.

Логіка воєнного стану передбачає також і те, що й Верховний головнокомандувач за таких обставин є персоною недоторканою. 11 стаття закону «Про правовий режим воєнного стану» недвозначно стверджує: «У разі закінчення строку повноважень президента України під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на пост новообраного президента України, обраного після скасування воєнного стану». Тим більше, що Зеленський досі є найбільш популярним політиком країни та зберігає найвищий рейтинг довіри (рейтинги Залужного, який багаторазово заявляв, що політика його не цікавить, – окрема тема).

Тож на Банковій виходять з того, що по завершенню п’яти років, які відміряні будь-якому президенту Конституцією, його повноваження під час війни автоматично продовжуються до наступних виборів. Коли вони відбудуться – нині невідомо. Сам голова держави ще влітку минулого року обіцяв балотуватися повторно, якщо на момент виборів триватиме війна: «Якщо буде тривати війна, і якщо вибори будуть відбуватись, я ніколи в своєму житті не кину свою державу. Тому що я є гарантом Конституції, і я її захищаю у будь-якому випадку». Коли Зеленський це казав, ще існувала гіпотетична можливість провести президентські вибори вчасно, але ця опція вже втрачена.

І тепер та сама Конституція, на яку посилається її гарант, ставить його у двояку ситуацію. Основний Закон не містить норми, що повноваження президента автоматично продовжуються, якщо діє режим воєнного стану. Це особливо контрастує з пролонгацією повноважень парламенту, про яку прямо йдеться у ст. 83 Конституції: «У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану».

Щодо президента ж зазначено: «Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років» (ст. 103).

Ті, хто чіпляється за цю юридичну казуїстику, вважають, що після закінчення зазначеного в Конституції терміну крісло діючого президента перетворюється у гарбуз, і повноваження начебто має виконувати голова Верховної Ради як органу, що зберігає свою легітимність. Такої теорії, наприклад, дотримується колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Він у прямому сенсі ображений на колишніх соратників зі «Слуги народу», які спочатку довірили йому, а потім й позбавили такої високої посади.

Вимогу до президента скласти повноваження у травні і передати їх спікеру екссоратник Зеленського висловив, до речі, в ефірі «5 каналу», який належить іншому записному опозиціонеру – Петру Порошенку. Фан-клуб п’ятого президента також потихеньку починає хитати тему «Дивіться – цар несправжній!». Так, під час мітингу проти відставки Залужного відкрито підіймалася тема нелегітимності Зеленського вже з кінця весни. Поки це лише пробні кулі, але можна не сумніватися, що тема отримає подальшу розкрутку і з боку внутрішніх опонентів президента, і з боку Кремля. Більш того, російська пропаганда, схиблена на наративах «переворотів», «хунти» та нелегітимності української влади, вже активно взяла її у розробку.

Конституційний суд «розрулить»?

Противники логіки «нелегітимності» та спроб «хитати човен» посилаються на принцип безперервності влади, який закладений в Конституції. А також вказують на ст. 108 Основного Закону, яка визначає, що президент виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного наступника. До того ж, перехід повноважень президента до спікера, ця схема також закидається для обговорення в маси, можливий у разі дострокового припинення повноважень глави держави. Подібний прецедент мав місце у 2014 році, коли з країни втік Віктор Янукович, але зараз ситуація геть інша – Зеленський нікуди втікати не збирається, як і складати добровільно свої повноваження. Також, якщо посилатися на історичні прецеденти, можна згадати досвід інших експрезидентів (Леонід Кучма, Віктор Ющенко), які проводили в кріслі трохи більше п’яти років.

«Звучить не дуже весело». Володимир Зеленський заявив, що питання його легітимності розкручує Росія, і у розвідок країн «Сімки» є документи щодо таких планів
«Звучить не дуже весело». Володимир Зеленський заявив, що питання його легітимності розкручує Росія, і у розвідок країн «Сімки» є документи щодо таких планів
фото: glavcom.ua

Власне, для пояснення таких різночитань існує багатостраждальний Конституційний суд, який міг би поставити крапку в усіх інсинуаціях. Проте туди з проханням дати таке роз’яснення поки ніхто навіть не звертався.

Без вердикту суду лишається тільки порівнювати різноманітні приватні трактування закону. Так, експерт-конституціоналіст Андрій Магера вважає, що, з точки зору безперервності здійснення влади, країна не може опинитися в ситуації владного вакууму. І, як і Веніславський, посилається на статтю 108 Конституції. «Звідси можна зробити висновок, що йдеться не тільки про право, а й про обов'язок президента виконувати свої повноваження, зокрема, після спливу п'ятирічного строку, – впевнений Магера, але вказує на один психологічний нюанс. – Питання в іншому: з політичної точки зору, президент матиме вигляд «кривої качки». Найкраще, що можна було б зробити в цій ситуації, – отримати офіційне тлумачення Конституційного суду відносно окремих статей Конституції в частині здійснення повноважень президента під час дії воєнного стану. І від цього вже відштовхуватися. Але у нас нема не те, що такого тлумачення, а й офіційного подання до Конституційного суду. Таке враження, що звертатися будуть тільки тоді, коли півень дзьобне в одну точку. А без цього судового висновку кожен має право на свою позицію».

Крапку у резонансному питанні легітимності президента мав би поставити Конституційний суд. Але його ніхто про це не просить
Крапку у резонансному питанні легітимності президента мав би поставити Конституційний суд. Але його ніхто про це не просить
фото: Голос України

Що думає опозиція

Навіть у парламентській опозиції до «колізії 20 травня» переважно однозначне ставлення. Наприклад, нардеп від «Голосу» юрист Андрій Осадчук вважає, що жодних різночитань взагалі нема. Парламентар вказує на той самий принцип безперервності влади, закладений в Конституції. «Більш того – чим активніше ми будемо ставити під сумнів легітимність тієї чи іншої гілки влади чи органу в Україні, тим більше будемо лити воду на млин московської пропаганди про «кієвскій рєжим», який після «перевороту» 2014 року захопив владу», – застерігає Осадчук.

Заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв зі свого боку згадує про консенсус, якого парламентські сили досягли, підписавши спільний документ під час так званого «Діалогу Мане». Своїми підписами вони фактично визнали неможливість проведення виборів під час воєнного стану та, за трактуванням соратника Юлії Тимошенко, фактично благословили правління Зеленського до обрання нового президента.

Депутатські фракції та групи в листопаді минулого року підписали документ, яким засвідчується проведення президентських та парламентських виборів лише по завершенню воєнного стану
Депутатські фракції та групи в листопаді минулого року підписали документ, яким засвідчується проведення президентських та парламентських виборів лише по завершенню воєнного стану
фото з відкритих джерел

«Думаю, що всі питання всередині країни зняті консенсусом тих політичних сил, які погодились на те, що ніяких виборів під час війни не може бути. Причому вони свідомо йшли на це, абсолютно розуміючи, які є конституційні загрози. І хотів би нагадати, що під час політичних консультацій в рамках «діалогів Моне» активну участь брали представники Європейського Союзу і США, – каже Соболєв, натякаючи, що на Заході не заперечують проти автоматичного подовження каденції Зеленського. – Без сумніву – завжди знайдуться політики, які будуть на цьому грати, але не думаю, що це буде визначальним фактором, який формуватиме українську політику».

Соболєв впевнений, що мусувати питання нелегітимності президента не буде не тільки «Батьківщина», а й всі, хто підписував цю декларацію і взяв на себе відповідні внутрішньополітичні зобов’язання. А за наявності такого політичного консенсусу навіть не таким необхідним є рішення Конституційного суду.

Якщо Соболєв посилається на «джентльменські домовленості», то його колега Володимир Ар’єв з «Європейської солідарності» про них вже не згадує, але говорить про рішення Конституційного суду від 15 травня 2014 року у справі №1-19/2014. Тоді 101 народний депутат звертався до конституційних суддів з проханням розтлумачити, на який термін обирається президент на позачергових виборах.

Суд дав відповідь, що рівно на п’ять років незалежно від черговості виборів.

«Однозначно те, що після 20 травня 2024 року президент України, стає виконувачем обов'язків президента, – так вважає соратник Порошенка. – А от чи він залишається легітимним з огляду на вищезгадане рішення Конституційного суду, – це і є головне питання». Але Ар’єв визнає: не політики мають в даному разі давати свою трактовку.

Варто також зазначити, що це звернення 101 народного депутата 10 років тому не піднімало питання легітимності президента після закінчення терміну повноважень в умовах воєнного стану відповідно, рішення Конституційного суду від 15 травня 2014 року щонайменше потребує уточнень з огляду на сьогоднішні реалії. Відповідно, прояснити ситуацію, що відбувається з посадою президента, починаючи з 20 травня 2024 року, знову мав би Конституційний суд.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в коментарі «Главкому» запевнив: наразі не існує законних підстав для переходу повноважень від діючого президента до спікера
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в коментарі «Главкому» запевнив: наразі не існує законних підстав для переходу повноважень від діючого президента до спікера
фото з відкритих джерел

На фоні мусування таких розмов вже з’явилися цікаві конспірологічні теорії на кшталт того, що Зеленський береже для себе… посаду прем’єр-міністра, яку посяде після 20 травня. І продовжить керувати країною разом з «ручним» головою Верховної Ради (не обов’язково Русланом Стефанчуком). Адже лишатися на чолі уряду за лояльного парламенту, як показує приклад рекордсмена Дениса Шмигаля, можна необмежену кількість часу.

Поки ж тракутвання Конституційного суду немає, інші офіційні органи також воліють цю делікатну тему оминати. Утім, «Главкому» вперше вдалося отримати позицію Центральної виборчої комісії. Хоча ЦВК і не є у цій історії «останньою інстанцією», але його позиція вартує, щонайменше, уваги. 

ЦВК наводить аргументи на користь безперервності здійснення влади, виконання президентом повноважень до вступу на посаду його наступника та відсутність наразі підстав говорити про можливу передачу президентських функцій до голови Верховної Ради.

Окремо голова комісії Олег Діденко зауважив, що в умовах відсічі та стримування Україною збройної агресії ворог застосовує різні способи розпалювання ворожнечі всередині країни та підриву довіри до влади. І тему «20 травня» можуть також використати як привід.

(для перегляду – натисніть на документ)

Тож що поки маємо на шальках терезів? З одного боку, це непрямі норми Конституції та законодавства, умовно парламентську солідарність політичних сил та рівень народної довіри. З іншого – відсутність офіційного трактування та спроби росіян чи інших зацікавлених сил використати юридичну невизначеність статусу глави держави після завершення терміну каденції для вирішення свої власних задач.

Та все ж, головне, щоб в пориві захоплення цією казуїстикою і її трактуваннями ми не забули, що в країні війна. І випробовування легітимністю – точно не головне випробовування для держави.

Павло Вуєць, Віталій Тараненко, «Главком»

Читайте також:
Теги: вибори війна Віктор Ющенко Леонід Кучма рейтинг політика Володимир Зеленський Офіс президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін постійно вигадує свою версію світової історії
Як Путін спотворює історію
13 лютого, 21:12
За словами Путіна, Росії слід прикривати свої кордони, а також цивільні об'єкти та інфраструктуру
Путін уперше визнав проблеми у росіян на фронті
3 лютого, 16:58
Білий дім обурений з приводу того, що Майк Джонсон оголосив перерву в Палаті представників
Палата представників США пішла на канікули, Білий дім зробив заяву про Авдіївку: головне за ніч
16 лютого, 07:10
У Дніпрі пошкоджено десять будинків та кілька авто
Удар по Дніпру, Байден зустрінеться з лідерами Конгресу: головне за ніч
26 лютого, 06:35
Відео з розстрілами українських полонених спрямовані на деморалізацію ЗСУ
Навіщо росіяни публікують відео страт українських полонених: пояснення Офісу генпрокурора
27 лютого, 18:13
Плахута звільняв від російських загарбників міста і села Донецької, Луганської областей, виганяв окупантів з Харківщини
Міг бути заброньований і не йти на фронт. Згадаймо енергетика Олександра Плахуту
22 лютого, 09:00
Унаслідок обстрілу сталася пожежа
Загинула мати та двоє синів: наслідки обстрілу Конотопського району
20 лютого, 13:58
Технікою, розміщеною у Сакському районі, виявились С-400 і радіолокаційна станція
Партизани виявили російський дивізіон С-400 в Сакському районі (відео)
21 лютого, 13:42
Коли почалася повномасштабна війна, Сергій Артемов пішов добровольцем до ЗСУ
Залишив справу свого життя та став на захист України. Згадаймо музиканта Сергія Артемова
29 лютого, 09:00

Політика

«Колізія 20 травня»: що буде з президентом після закінчення п’яти років на посаді. Відповідь ЦВК (документ)
«Колізія 20 травня»: що буде з президентом після закінчення п’яти років на посаді. Відповідь ЦВК (документ)
Валерій Тарасюк став головою Нацкомісії з держрегулювання енергетики
Валерій Тарасюк став головою Нацкомісії з держрегулювання енергетики
Данілов назвав ключовий рік для Путіна
Данілов назвав ключовий рік для Путіна
ЗМІ назвали п’ятірку найзаможніших мерів та керівників областей
ЗМІ назвали п’ятірку найзаможніших мерів та керівників областей
Зеленський звернувся до світу після нічної атаки РФ
Зеленський звернувся до світу після нічної атаки РФ
Росія окупувала територію, на якій мешкала п’ята частина українських виборців
Росія окупувала територію, на якій мешкала п’ята частина українських виборців

Публікації

Практично до кінця 19 століття представники «русского» етносу називали себе «мужики», не вживаючи етнонім «русский» до себе
«Метод Шварценеггера». Про дегуманізацію росіян
2 березня, 21:00
За другу половину лютого Україна скоротила російський військовий авіапарк на 13 одиниць
Російський літакопад. Україна наблизила ворожі ВПС до спіралі смерті
1 березня, 13:50
Розбудова оборонних споруд по лінії фронту: уряд схвалив в останні місяці цілий пакет постанов
Путін наступає. Чи покаже Україна «зуби»?
1 березня, 08:00
Саміт «Україна – Південно-Східна Європа». Фото учасників зустрічі
Що привіз Зеленський з Албанії? Підсумки саміту «Україна – Південно-Східна Європа»
29 лютого, 14:31
28 лютого керівництво невизнаного Придністров’я провело з’їзд, на якому звернулося за підтримкою до Росії про захист в умовах «посилення тиску Молдови»
Придністровський «чорний лебідь». У гру вступають США
28 лютого, 21:25

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Розвідка розповіла, які козирі має кривавий режим Путіна
42K
Законопроєкт про мобілізацію: нардеп розповів, щодо яких скандальних положень дійшли згоди
31K
У Німеччині співробітник консульства РФ напав на жінку, яка принесла квіти до меморіалу в пам’ять Навального
28K
Китай і РФ обговорили війну в Україні. Пекін зробив висновок
16K
Загострення на фронті. Сумщина в авральному режимі зводитиме оборонні рубежі
9338
Путін заслав на Захід шпигунів під прикриттям. WSJ розкрила, за кого вони себе видають

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua