Зеленський пояснив, як змінилася ситуація на фронті протягом останніх місяців

Раніше Зеленський заявляв, що українська армія перебуває у «надзвичайно важкій ситуації на кількох частинах фронту»

Зеленський заявив, що «наступ Росії зупинено», а її армія «втрачає велику кількість своїх життєво важливих сил»

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про нинішню ситуацію на фронті, заявив, що ситуація набагато краща, ніж була протягом зими. Про це президент повідомив у інтерв’ю французькому новинному медіа Bfmtv.

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Видання наводить цитати Зеленського про стан справ на фронті. 19 лютого у своєму зверненні він заявив, що українська армія перебуває у «надзвичайно важкій ситуації на кількох частинах фронту».

Тепер же Зеленський оцінює ситуацію більш позитивно.

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«Ситуація набагато краща, ніж була протягом останніх трьох місяців. Ми мали труднощі через брак артилерійських боєприпасів, повітряну блокаду, російську далекобійну зброю і високу щільність російських безпілотників», – сказав президент.

Також Зеленський сказав, що «наступ Росії зупинено», а її армія «втрачає велику кількість своїх життєво важливих сил». Проте за його словами, ситуація може змінитися через «місяць або тиждень», якщо українська армія не отримає достатньої підтримки.

Коментуючи захоплення Авдіївки, Зеленський заявив, що російська армія не захопила місто, а просто повністю його зруйнувала.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні, 11 березня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.Зокрема, обговорювалися ситуація на фронті та фортифікації.

До слова, триває 747-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 54 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.