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Франція створює альянс країн, готових відправити свої війська в Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Франція створює альянс країн, готових відправити свої війська в Україну
Балтійські міністри похвалили Францію за «нестандартне мислення»
фото: Politico

Іноземні війська можуть допомогти Україні у таких галузях, як розмінування

Альянс країн, готових відправити свої війська в Україну, має намір створити Франція. Про це повідомляє Politico.

Очільник Міністерства закордонних справ Франції Стефан Сежурне відвідав Литву, де зустрівся з колегами з країн Балтії та України, щоб обговорити та підтримати ідею про те, що іноземні війська можуть допомогти Україні у таких галузях, як розмінування.

«Не Росія має вказувати нам, як ми повинні допомагати Україні в найближчі місяці чи роки. Не Росія має визначати, як ми діятимемо, чи встановлюватимемо червоні лінії. Ми вирішуємо це між собою, – заявив Стефан Сежурне.

Очільник французького МЗС також додав, що Україна не просила надіслати війська.

«Зараз Україна просить нас надіслати боєприпаси. Ми нічого не виключаємо на найближчі місяці», – додав Стефан Сежурне.

Раніше повідомлялося, що Франція готується до військових дій на території Європи.

Також президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери Європи мають підготуватися до можливого нападу з боку Росії найближчими роками.

До слова, через два роки після повномасшабного вторгнення Росії до України країни Балтії з побоюванням ставляться до імперіалістичних амбіцій Росії та готуються до можливої війни з нею. 

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Теги: росія Франція розмінування Україна боєприпаси Еммануель Макрон президент

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