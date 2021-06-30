Компанія Apple відкрила офіційний офіс в Україні
На українському ринку змінилися умови роботи для місцевих партнерів американської корпорації Apple
Профільний міністр наголосив, що відкриття офісу Apple посилить імідж України на міжнародній арені
Компанія Apple офіційно відкрила представництво в Україні. Про це у Telegram повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Сьогодні Apple офіційно відкрила офіс в Україні. Тепер компанія буде напряму ввозити техніку в Україну і контролювати магазини офіційних дилерів», – написав міністр.
Він наголосив, що відкриття офісу Apple посилить імідж України на міжнародній арені і у перспективі сприятиме залученню нових інвестицій.
Крім того, додав він, відучора стала доступною підтримка користувачів Apple українською мовою. За словами Федорова, спільно з компанією Мінцифри планує запускати нові послуги для українських користувачів.
Як повідомляє UBR, офіційний офіс Apple в Києві розпочав роботу ще минулого тижня. У зв'язку з цим на українському ринку змінилися умови роботи для місцевих партнерів американської корпорації.
Також ЗМІ зазначає, що Apple вже почала самостійно займатися ввезенням і розмитненням всіх пристроїв власного виробництва. Таким чином американський IT-гігант буде боротися з «сірим» імпортом.
«За неофіційними даними, раніше будь-який партнер – великі торговельні мережі – могли завозити на територію України певні обсяги товарів «своїми силами». Для розрахунків з Apple вони взаємодіяли з дистриб'ютором, компанією «Асбіс», – зазначається в публікації.
Крім того, Apple також контролюватиме якість консультацій, які надаються в магазинах офіційних реселерів. Для цього компанія вже відкрила низку вакансій регіональних лідерів спільнот промоутерів.
Пресслужба Apple про відкриття офісу компанії в Україні не повідомляла.
Варто зазначити, що служба підтримки Apple перейшла на українську.
На початку червня керівник Держмитслужби Павло Рябікін, коментуючи в інтерв’ю відкриття офісу Apple в Києві, висловив упевненість, що це має відбутись вже цього року».