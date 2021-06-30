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    Компанія Apple відкрила офіційний офіс в Україні

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    На українському ринку змінилися умови роботи для місцевих партнерів американської корпорації Apple - Компанія Apple відкрила офіційний офіс в Україні

    На українському ринку змінилися умови роботи для місцевих партнерів американської корпорації Apple

    Фото: pixabay

    Профільний міністр наголосив, що відкриття офісу Apple посилить імідж України на міжнародній арені

    Компанія Apple офіційно відкрила представництво в Україні. Про це у Telegram повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    «Сьогодні Apple офіційно відкрила офіс в Україні. Тепер компанія буде напряму ввозити техніку в Україну і контролювати магазини офіційних дилерів», – написав міністр.

    Він наголосив, що відкриття офісу Apple посилить імідж України на міжнародній арені і у перспективі сприятиме залученню нових інвестицій.

    Крім того, додав він, відучора стала доступною підтримка користувачів Apple українською мовою. За словами Федорова, спільно з компанією Мінцифри планує запускати нові послуги для українських користувачів.

    Як повідомляє UBR, офіційний офіс Apple в Києві розпочав роботу ще минулого тижня. У зв'язку з цим на українському ринку змінилися умови роботи для місцевих партнерів американської корпорації.

    Також ЗМІ зазначає, що Apple вже почала самостійно займатися ввезенням і розмитненням всіх пристроїв власного виробництва. Таким чином американський IT-гігант буде боротися з «сірим» імпортом.

    «За неофіційними даними, раніше будь-який партнер – великі торговельні мережі – могли завозити на територію України певні обсяги товарів «своїми силами». Для розрахунків з Apple вони взаємодіяли з дистриб'ютором, компанією «Асбіс», – зазначається в публікації.

    Крім того, Apple також контролюватиме якість консультацій, які надаються в магазинах офіційних реселерів. Для цього компанія вже відкрила низку вакансій регіональних лідерів спільнот промоутерів.

    Пресслужба Apple про відкриття офісу компанії в Україні не повідомляла.

    Варто зазначити, що служба підтримки Apple перейшла на українську.

    На початку червня керівник Держмитслужби Павло Рябікін, коментуючи в інтерв’ю відкриття офісу Apple в Києві, висловив упевненість, що це має відбутись вже цього року‎».

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    Теги: міністр бізнес Україна Apple послуги Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України
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    Компанія Apple відкрила офіційний офіс в Україні