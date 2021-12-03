Міністр оборони пояснив, чому Україна досі не в НАТО

Питання щодо вступу України до НАТО поки що не стоїть на порядку денному

Деякі країни дотримуються тактики don't provoke Russia

Прийняття рішення про вступ України до НАТО матиме політичний характер. Проте в Альянсі немає згоди з цього приводу, повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час виступу у Верховній Раді.

«Прийняття рішення про вступ України до НАТО матиме політичний характер. Це політичне рішення всіх країн Альянсу. Ви знаєте, що в Альянсі немає згоди з цього приводу. Є деякі країни, які продовжують дотримуватися тактики don't provoke Russia (не провокуйте Росію, – ред.)», – зазначив Резніков.

За його словами, сама Україна має бути готова до вступу до НАТО.

«Але нам потрібно не чекати і бути готовими до вступу де-факто, а де-юре відбудеться тоді, коли буде наш із вами день», – наголосив міністр.

Крім того Резніков, який не вірить у вторгнення Росії, озвучив найгірший сценарій.

Також очільник Міноборони повідомив, що Путін стягнув до українських кордонів понад 94 тисяч військових.

На тлі порушення російськими найманцями режиму припинення вогню на Донбасі Росія стягує свої війська до українського кордону. Це викликає серйозне занепокоєння з боку країн Заходу. Зокрема голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що вони продовжують слідкувати за діями російських військ біля кордонів Україні. Даючи їм оцінку він зазначив, що цього «достатньо, аби викликати серйозне занепокоєння».

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