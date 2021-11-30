Столтенберг пояснив, чому НАТО не гарантує безпеку Україні

Генсек НАТО: Україна – це партнер, якого ми високо цінуємо, ми надаємо їй політичну та практичну підтримку

Україна – це партнер, а не член НАТО, нагадав Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не може гарантувати Україні безпеку, оскільки вона не є членом Альянсу, однак Україна може покладатися на політичну та практичну підтримку. Про це Столтенберг сказав журналістам у Ризі.

Генсека Альянсу запитали, як НАТО буде реагувати у випадку загострення ситуації з військами Росії поблизу кордону з Україною.

«Я думаю, що важливо робити різницю між союзниками по НАТО і партнером, Україною. Союзникам НАТО ми гарантуємо захист у рамках п'ятої статті статуту Альянсу, і ми захищатимемо всіх союзників. А Україна – це партнер. Це партнер, якого ми високо цінуємо, ми надаємо їй політичну та практичну підтримку», – відповів Столтенберг.

До слова, сьогодні Путін запропонував Україні налагодити відносини, але назвав нові «червоні лінії».

А напередодні генсек НАТО пригрозив Росії: агресія проти України матиме високу ціну.

До слова, глава МЗС Дмитро Кулеба розповів про найгірший сценарій вторгнення РФ.

Раніше Кулеба казав, що Україна не шукає війни.

Також він назвав три елементи захисту від російської агресії.

Нагадаємо, оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.