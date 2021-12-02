Лавров закликав НАТО не грати з вогнем обіцянками Україні членства

Як стверджує Лавров, Європа нібито повертається до «кошмару військової конфронтації»

Росія запропонує ухвалити пакт про європейську безпеку, що обмежує розширення НАТО на схід. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров на міністерській зустрічі ОБСЄ в Стокгольмі, повідомляє Reuters.

Як стверджує Лавров, Європа нібито повертається до «кошмару військової конфронтації».

«Архітектура стратегічної стабільності стрімко руйнується, НАТО відмовляється конструктивно розглядати наші пропозиції з деескалації напруженості і запобігання небезпечним інцидентам. Навпаки, військова інфраструктура Альянсу наближається до кордонів Росії. Жахливий сценарій військового протистояння повертається», – сказав Лавров.

Він також заявив, що РФ «не може миритися з новими військовими загрозами, що виникають на її кордонах».

«Категорично неприйнятним є перетворення наших сусідніх країн на плацдарми протистояння з Росією та розміщення сил НАТО в безпосередній близькості до районів, що мають стратегічне значення для нашої безпеки», – додав Лавров.

Глава МЗС РФ ще сказав, що обіцянки того, що Україна і Грузія стануть членами НАТО – це гра з вогнем.

«Рішення бухарестського саміту, що Україна і Грузія стануть членами НАТО – це міна в основу конструкції європейської безпеки», – заявив Лавров.

Також Лавров заявив про готовність РФ до відкриття каналу діалогу зі США.

Напередодні глава Держдепу США сказав, що Росія склала плани агресивних кроків проти України.

Додамо, що 2 грудня Верховна Рада на рік продовжила особливий статус Донбасу.

Напередодні Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що західні партнери спостерігають аномальний сплеск антиукраїнської пропаганди в соціальних мережах – на рівні початку 2014 року.

Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.

У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За словами Буданова, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.

Українські правозахисники 2 грудня повідомили, що із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей масово виїжджають місцеві жителі на тлі загострення ситуації з можливим відновленням бойових дій і російської агресії. При чому тікають вони здебільшого до РФ.

До слова, глава Держдепу Блінкен зустрінеться у Стокгольмі з Кулебою та Лавровим.

Як відомо, Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє.

Нагадаємо, Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як «червоні лінії». Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь, заявив Путін.

Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.