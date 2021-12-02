Глава Пентагону назвав Росію Радянським Союзом

Остін висловив сподівання, що вторгнення в Україну не буде

Під час візиту до Південної Кореї Міністр оборони США Ллойд Остін помилково назвав Росію Радянським Союзом в контексті російсько-української війни. Про це повідомляє Reuters.

Глава Пентагону під виступу згадав про російську агресію в Україні та запевнив, що російське вторгнення, якщо воно станеться, спровокує санкції, які вдарять по Москві сильніше, ніж будь-які введені досі.

«Все, що ми зробимо, буде зроблено нами, як частиною міжнародної спільноти. Але найкращий випадком буде, якщо ми не побачимо вторгнення Радянського Союзу в Україну», – сказав Остін, випадково сплутавши Росію з Радянським Союзом.

Остін також закликав Москву бути прозорою щодо нарощування своєї військової сили біля кордону з Україною та висловив надію, що США і Росія зможуть спільно працювати над «вирішенням питань і проблем та зниженням температури в регіоні».

Додамо, що 2 грудня Верховна Рада на рік продовжила особливий статус Донбасу.

Напередодні Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що західні партнери спостерігають аномальний сплеск антиукраїнської пропаганди в соціальних мережах – на рівні початку 2014 року.

Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.

У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За словами Буданова, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.

Українські правозахисники 2 грудня повідомили, що із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей масово виїжджають місцеві жителі на тлі загострення ситуації з можливим відновленням бойових дій і російської агресії. При чому тікають вони здебільшого до РФ.

До слова, глава Держдепу Блінкен зустрінеться у Стокгольмі з Кулебою та Лавровим.

Як відомо, Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє.

Нагадаємо, Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як «червоні лінії». Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь, заявив Путін.

Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.