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Таганрог атакували ракети: що відомо про уражений завод

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Таганрог атакували ракети: що відомо про уражений завод
Територія Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Г. М. Берієва
фото з відкритих джерел

Ключове підприємство обслуговує стратегічну авіацію Кремля

У ніч проти 15 вересня російський Таганрог Ростовської області зазнав ракетного удару. За попередніми даними моніторингових Telegram-каналів, під ударом могла опинитися територія Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу (ТАНТК) імені Г. М. Берієва, де на ремонті перебували військові літаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Supernova+ та інші OSINT-джерела.

Що відомо про атаку

Про можливе ураження підприємства першими написали моніторингові канали. Місцеві мешканці публікували кадри густого диму в районі заводу, а очевидці повідомляли про кілька вибухів уночі. Точне місце влучання та масштаб пошкоджень наразі встановлюються.

ТАНТК імені Берієва – одне з ключових російських підприємств, що розробляють і ремонтують військову авіацію. За офіційним повідомленням Генштабу ЗСУ, підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. За даними профільного видання Defense Express, комплекс також є розробником перспективного літака ДРЛВ А-100 «Премьєр» і випускав літаки-амфібії Бе-200 на основі проєкту А-40 «Альбатрос».

Чим цінний завод для армії РФ

Найбільше значення підприємства пов'язане саме з літаками А-50 – без них російська протиповітряна оборона фактично втрачає можливість дальнього виявлення повітряних і наземних цілей та координації дій авіації. За підсумками 2025 року «ТАНТК им Бериева» закрило рік зі збитком в еквіваленті 65 млн доларів – роком раніше підприємство звітувало про 15 млн доларів прибутку. За оцінкою аналітиків Defense Express, таке різке падіння показників напряму пов'язане зі зменшенням обсягів виробництва через системні удари Сил оборони.

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Як писало видання Defense Express, ще у травні 2025 року в мережу потрапили документи про контракт вартістю 15,9 млрд рублів на ремонт трьох бомбардувальників Ту-95МС на цьому підприємстві – усього за 150 км від лінії фронту. Вартість робіт над кожним бортом становила близько 5,3 млрд рублів, а профіль підприємства дає підстави припускати, що йшлося про модернізацію літаків до рівня Ту-95МСМ із додатковими вузлами підвіски крилатих ракет Х-101.

Таганрог атакували ракети: що відомо про уражений завод фото 1
фото з відкритих джерел

Прифронтове місто для авіації РФ

Місто розташоване лише за 40 км від державного кордону України. У Таганрозі зосереджено одразу кілька авіаційних об'єктів: власний заводський аеродром ТАНТК «Таганрог-Південний», а також військовий аеродром «Таганрог-Центральний», де базуються 708-й військово-транспортний авіаційний полк і 325-й авіаремонтний завод.

Через таку концентрацію авіаційних об'єктів місто регулярно фігурує в зведеннях про удари Сил оборони. Ще у ніч проти 12 вересня безпілотники обстріляли територію заводу «ТагАЗ», де, за інформацією моніторингових каналів, налагоджено складання ударних дронів, а також військовий аеродром Таганрога.

Це не перший випадок, коли комплекс Берієва опиняється в центрі уваги: за спостереженнями Defense Express, тільки протягом 2025 року по підприємству фіксували удари щонайменше двічі – 7 липня та в ніч на 25 листопада. Останній із них виявився найпомітнішим: тоді Сили оборони України одночасно уразили об'єкти ТАНТК і розташований у Таганрозі завод дронів «Атлант Аеро». За офіційним повідомленням Генштабу, тоді ймовірно було знищено експериментальний літак А-60 – літаючу лабораторію для випробування лазерної зброї. У січні 2026 року підприємство «Атлант Аеро» атакували вже окремо.

Нагадаємо, наприкінці травня під час атаки безпілотників по Таганрогу під удар потрапила військова інфраструктура: «Главком» писав, що Сили безпілотних систем знищили комплекс «Іскандер» та два літаки Ту-142 на території аеродрому.

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Теги: ракетна атака літак завод військові інфраструктура росія аеродром

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