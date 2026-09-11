Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді

Борги перед підприємствами оборонного сектору сягають сотень мільйонів гривень через нову норму погодження видатків

Українські виробники озброєння поставили техніку військовим за системою єБалів, але місяцями не можуть отримати за неї кошти. Заборгованість перед окремими підприємствами сягає від 24 млн до сотень мільйонів гривень, повідомив виконавчий директор Української Ради зброярів Ігор Федірко, передає «Главком».

За його словами, проблема торкнулася всіх поставок за цією системою. Для найбільших гравців ринку затримка в один-два мільйони доларів є неприємним, але керованим касовим розривом. Натомість для невеликих компаній ці кошти були передбачені на виплату заробітної плати, закупівлю компонентів та виробництво наступних партій техніки – через невиплати у частини з них уже виникають затримки із розрахунками з працівниками.

Наразі фінансування очікує на погодження комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. З боку Міністерства оборони України цим напрямом опікується Департамент розвитку спроможностей та оборонних технологій (ДРСОТ).

Затримки виникли після ухвалення парламентом Закону №4908-IX та набрання чинності змінами до закону про Державний бюджет. Хоча пропорції розподілу військового ПДФО залишилися незмінними (60% отримує Міноборони, 30% – Держспецзв'язку, а 10% спрямовуються військовим частинам), з'явилася нова вимога: напрями використання часток МОУ та Держспецзв'язку тепер має затверджувати оборонний комітет ВР.

Оскільки закон не встановлює жодних часових рамок для надання такого погодження, документ, який мав збільшити фінансування сектору безпеки й оборони на 1,56 трлн грн, фактично створив додатковий бюрократичний бар'єр для розрахунків із підприємствами.

У зв'язку з цим Федірко звернувся до Міністерства оборони, ДРСОТ та профільного комітету парламенту з проханням роз'яснити, коли документи передали на розгляд і в які терміни виробники отримають зароблені кошти.

Системні затримки із контрактуванням та розрахунками в оборонно-промисловому комплексі створюють ризики для постачання армії. Це не перший подібний випадок за останній час. У серпні через відсутність затверджених Генеральним штабом тактико-технічних характеристик Агенція оборонних закупівель не могла вчасно оголошувати тендери, що загрожувало виникненням дефіциту озброєння на фронті.