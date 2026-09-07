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«Не завтра всіх у ТЦК». Резніков уточнив свою пропозицію щодо мобілізації жінок

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Не завтра всіх у ТЦК». Резніков уточнив свою пропозицію щодо мобілізації жінок
Олексій Резніков висловився про можливу мобілізацію жінок в Україні
фото: ОП (ілюстративне)

Ексміністр оборони наголосив, що йдеться про дискусію щодо загального військового обов'язку, а не про негайну мобілізацію українок

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков уточнив свою позицію щодо можливого залучення жінок до військової служби. Він пропонує розпочати суспільну дискусію про запровадження в Україні загального військового обов'язку для чоловіків і жінок за досвідом інших держав, а не мобілізувати українок найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Резнікова «Телеграфу».

Резніков пояснив, що насамперед має на увазі загальнонаціональну військову підготовку. Лише після суспільного обговорення та досягнення консенсусу, на його думку, можна було б говорити про відповідний законопроєкт або зміни до Конституції.

«Далі, якщо буде досягнуто консенсусу більшості населення, по суті, укладений новий суспільний договір, тоді законопроєкт вноситься в парламент і приймається закон, який введе цю норму. Або зміни до Конституції», – заявив ексміністр.

За його баченням, якщо у майбутньому жінки стануть військовозобов'язаними нарівні з чоловіками, вони мають переважно перебувати на тилових позиціях, щоб мінімізувати ризики для життя та здоров'я. Це дозволило б частину чоловіків, які зараз обіймають тилові посади, перемістити на інші позиції.

«В такий спосіб, по суті, ми подвоїмо мобілізаційний ресурс України в цілому. От що я сказав, а не що завтра всіх жінок в ТЦК поведуть», – наголосив він.

Ексміністр оборони назвав п'ять держав, досвід яких, на його думку, варто проаналізувати Україні: Ізраїль, Данію, Швецію, Норвегію та Нідерланди. За словами Резнікова, у Данії, Швеції та Норвегії діє гендерно нейтральний військовий обов'язок. Подібний підхід існує й у Нідерландах, хоча в мирний час його дію призупинено.

«Я говорю про майбутнє, а не про сьогодення тут і зараз», – підкреслив Резніков. Водночас він наголосив, що остаточне рішення має залежати від позиції українського суспільства. Якщо більшість не підтримає такий підхід, держава, за його словами, має шукати інші рішення.

Окремо ексміністр торкнувся питання мобілізації людей, які мають дітей. Він припустив, що в разі майбутньої зміни законодавства чоловік і жінка могли б самі визначати, хто з них підлягатиме мобілізації. При цьому Резніков категорично виступив проти одночасної мобілізації обох батьків. «Не можуть обидва бути мобілізовані. Ні в якому разі!» – заявив він, додавши, що такі нюанси необхідно окремо обговорювати.

Раніше американський генерал у відставці Кіт Келлог заявив, що Україні може знадобитися мобілізація жінок. Він навів приклад власної родини: його донька Меган Моббс служила в Афганістані, а дружина – у Гренаді. 

Меган Моббс не погодилася з батьком щодо примусової мобілізації українок. Ветеранка армії США заявила, що жінки здатні ефективно служити у війську, зокрема працювати медиками, логістами, стрільцями та у сфері розвідки, однак їхнє залучення має залишатися добровільним. 

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Теги: військові мобілізація жінка Олексій Резніков українка військовозобов'язаний

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