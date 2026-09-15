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Хмара провів переговори з міністром оборони Данії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Хмара провів переговори з міністром оборони Данії
Євгеній Хмара мав телефонну розмову з міністром оборони Данії
фото: Міноборони

Хмара поінформував данського колегу про найбільш критичні потреби Сил оборони України

Міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонну розмову з міністром оборони Данії Єппе Бруусом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Євгеній Хмара поінформував данського колегу про найбільш критичні потреби Сил оборони України. Особливу увагу приділили протидії балістичним загрозам і реактивним ударним дронам.

Міністри обговорили конкретні можливості для посилення спроможностей України за цими напрямами. Зокрема – через розвиток рішень у сфері перехоплювачів та радіоелектронної боротьби.

Також сторони обговорили реалізацію ключових спільних ініціатив. Зокрема – антибалістичного проєкту Freyja, який має посилити спроможності України та партнерів у протидії балістичним загрозам.

Окремо Євгеній Хмара та Єппе Бруус обговорили можливості поглиблення взаємовигідної оборонної співпраці між Україною та Данією.

«Україна готова ділитися операційним досвідом та експертизою, здобутими у протидії сучасним загрозам. Зокрема – у сфері безпілотних систем. Також українська сторона готова долучатися до підготовки партнерів», – йдеться у повідомленні.

Раніше міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

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Теги: Данія Міноборони Євген Хмара Міноборони

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