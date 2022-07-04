Велика Британія підтримує конфіскацію активів РФ і передачу їх Україні

Вилучені кошти можуть бути надані або фізичним особам, або державі.

Уряд Великої Британії може конфіскувати заморожені російські активи у країні та перерозподілити їх між жертвами війни Росії в Україні. Про це заявила міністерка закордонних справ Британії Елізабет Трасс, пише The Guardian.

«Я підтримую таку концепцію. Ми дивимося на це дуже уважно. Канадці фактично щойно ухвалили закон. Це питання, над яким ми працюємо спільно з МВС та Мінфіном, але я, безумовно, згодна з концепцією. Нам просто потрібно розібратися в деталях», – сказала вона виступаючи перед британськими парламентарями.

За словами Трасс, для цієї ініціативи «найімовірніше» буде потрібен закон, але не обов'язково. Вилучені кошти можуть бути надані або фізичним особам, або державі.

«Відновлення України після агресивної війни Росії буде символом влади демократії над самодержавством. Це покаже Путіну, що його спроби знищити Україну лише породили сильнішу, успішну і більш згуртовану націю», – це, як очікується, Трасс скаже це на конференції у Лугано 4 липня.

Станом на сьогодні Британія може заморозити активи на 56 днів, а потім продовжити призупинення ще на 56 днів. У цей період власник не може жодним чином отримати вигоду від активу.

«Програми гуманітарної допомоги та розмінування допоможуть відбудувати села та міста, а в довгостроковій перспективі Британія поділиться економічною та фінансовою експертизою щодо перетворення України на глобальний центр для інвестицій, підприємств та передових технологій», – заявили в МЗС Британії.

Нагадаємо, наступного року Велика Британія проведе конференцію, присвячену відновленню України. Також Лондон має намір стати лідером у відновленні післявоєнної української економіки.