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  4. Британія стане лідером у відновленні України: названі перші кроки
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    Економіка

    Британія стане лідером у відновленні України: названі перші кроки

    Після війни Україна потребуватиме великих коштів на відновлення країни після російського нападу - Британія стане лідером у відновленні України: названі перші кроки
    Після війни Україна потребуватиме великих коштів на відновлення країни після російського нападу

    Офіс координаційного центру буде відкрито в Лондоні

    Наступного року Велика Британія проведе конференцію, присвячену відновленню України. Також Лондон має намір стати лідером у відновленні післявоєнної української економіки. Про це повідомляє Reuters.

    Велика Британія заявила, що працює з Україною та іншими країнами над проведенням конференції з відновлення країни в наступному році.

    Члени британського уряду також мають намір увійти до наглядової ради, щоб допомогти координувати дії України та її союзників по відновленню.

    Офіс координаційного центру буде відкрито в Лондоні.

    «Ми лідируємо в підтримці України під час війни і будемо продовжувати лідирувати в підтримці плану відновлення і розвитку країни», – заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас.

    За словами Трас, відновлення України після агресивної війни Росії стане символом влади демократії над автократією. Згуртовані інвестиції повинні показати президенту Росії Володимиру Путіну, що його спроби знищити Україну тільки створили сильну і квітучу націю.

    Теги: росія окупанти інвестиції війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Британія стане лідером у відновленні України: названі перші кроки