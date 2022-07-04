Британія стане лідером у відновленні України: названі перші кроки

Наступного року Велика Британія проведе конференцію, присвячену відновленню України. Також Лондон має намір стати лідером у відновленні післявоєнної української економіки. Про це повідомляє Reuters.

Велика Британія заявила, що працює з Україною та іншими країнами над проведенням конференції з відновлення країни в наступному році.

Члени британського уряду також мають намір увійти до наглядової ради, щоб допомогти координувати дії України та її союзників по відновленню.

Офіс координаційного центру буде відкрито в Лондоні.