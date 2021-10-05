«Міс Всесвіт» та модель чоловічих глянців балотується у Верховну Раду (фото)

Кандидатка в нардепи має власний сайт на якому зазначається, що Юлія Гершун отримала ступені спеціаліста математичних наук і магістра міжнародних економічних відносин

Кандидатка в депутати Юлія Гершун раніше працювала разом з чинним главою Черкаської ОДА Олександром Скічком

Фотомодель, ексведуча «Євробачення» і колишня «Міс Всесвіт» 2018 року Юлія Гершун балотується до Верховної Ради, як самовисуванка. Дівчину зареєстрували кандидаткою в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №197 у Черкаській області, свідчать дані Центральної виборчої комісії.

Кандидатка в народні депутати має власний сайт на якому зазначається, що Гершун отримала ступені спеціаліста математичних наук і магістра міжнародних економічних відносин. Є президенткою благодійного фонду з допомоги обдарованим дітям.

фото: jgershun.com

Гершун певний час була постійною експерткою міжвідомчої комісії з опрацювання нормативно-правових актів у сфері соціальних гарантій вразливим верствам населення. Також виступала учасницею робочої групи з питань захисту прав дітей, постраждалих внаслідок збройного конфлікту.

Згідно з інформацією на її сайті, Юлія є співавторкою з боку громадськості національного плану дій другого етапу національної реформи з трансформації системи інтернатних закладів для дітей. Окрім цього, Гершун у 2019 році виступала керуючою партнеркою україно-єврейського глянцю People.ua.

фото: jgershun.com

Нагороджена орденом Доблесті від Асамблеї ділових кіл за діяльність благодійного фонду, соціальні та культурні проекти, присвячені розвитку України та виступала експерткою української делегації на 57 сесії ООН в Нью-Йорку, виграла низку модельних змагань працювала телеведучою та вела «активну волонтерську діяльність».

Між тим, у 2017 році Юлія Гершун працювала журналістом червоної доріжки на «Євробаченні». Тоді ж ведучим фестивалю був глава Черкаської ОДА Олександр Скічко. Після проведення заходу Гершіна, Скічко і третій ведучий – Володимир Остапчук знялися у відвертій фотосесії для чоловічого глянцю, де сама Юлія позувала у білизні

фото: xxl

Варто зазначити, що чимало відвертих фото дівчина публікувала й сама.

фото: julia__gershun / Instagram

Рух «Чесно» зазначає, що 2019 році Гершун вже балотувалася до Верховної Ради, а 2020 року – до Київради. Навесні вона також подавалася на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду.

У декларації дівчина вказала, що не володіє нерухомістю чи транспортними засобами. Натомість має лише годинник Rolex, ювелірні прикраси від елітних брендів Van Cleef & Arpels і Tiffany & Co. Членів родини в декларації не зазначила.

До слова, поліція Черкащини розпочала розслідування у зв’язку з реєстрацією «двійника» кандидата у народні депутати на 197 окрузі.

Перед цим ЦВК вже зареєструвала кандидатами у нардепи по округу №197 висуванця «Свободи» Андрія Іллєнка, Української галицької партії – Богдана Панкевича, «Влади народу» – Антона Подчапка, від «Слуги народу» – Віталія Войцехівського, від «Народовладдя» – Сергія Василенка та від політсили «Нові обличчя» – Наталію Степушенко.

Що стосується 184-го округу, то там вже кандидатами у нардепи зареєстровані кандидати від партій «Національна платформа» – Катерина Одарченко, «Нові обличчя» – Андрій Помазан та «Народовладдя» – Ігор Токовенко.

Як відомо, 1 вересня у Херсонській та Черкаській областях почався виборчий процес. У цих округах 31 жовтня відбудуться довибори до Верховної Ради.

Вибори 31 жовтня 2021 року будуть проводитися у зв'язку з припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.

Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Натомість Колихаєв пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.