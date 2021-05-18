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    100 днів роботи. Скічко розповів про глобальні проєкти на Черкащині

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    Скічко анонсував запуск водного туристичного маршруту Дніпром за напрямом Київ-Канів-Київ - 100 днів роботи. Скічко розповів про глобальні проєкти на Черкащині
    Скічко анонсував запуск водного туристичного маршруту Дніпром за напрямом Київ-Канів-Київ
    Фото: «Главком»

    Скічко анонсував капітальний ремонт Черкаської обласної лікарні

    Очільник Черкащини Олександр Скічко відзначає 100 днів на посаді. За його словами, за цей час область встигла збільшити доходи, «протриматись» у помаранчевій карантинній зоні й отримати лідерство у вакцинальній кампанії.

    У найближчих планах голови ОДА – відкриття інтернатури на базі Медакадемії, облаштування вертолітного майданчика в лікарні й розвиток комфортного життя для людей з інвалідністю.

    Скічко на своїй сторінці в мережі Facebook розповів про найголовніші досягнення за 100 днів:

    • ми доклали максимуму зусиль, щоби Черкаська область не потрапила до червоної зони, що зокрема дозволило зберегти робочі місця для людей;
    • ми в трійці лідерів серед областей, де найкраще організовано процес вакцинації від коронавірусу;
    • ми вийшли на додаткові надходження до державного та місцевих бюджетів області: за І квартал 2021 року мобілізовано на півмільярда більше гривень, ніж торік, – 4,1 млрд грн;
    • ми акумулювали вдвічі більше коштів, ніж це вдалося зробити у 2020-му, на 14 проєктів із програми президента «Велике Будівництво» – 323 млн грн.
    Також Скічко анонсував зміни у сфері медицини:
    • утеплення й капітального ремонту трьох корпусів і переходу Черкаської обласної лікарні;
    • запуск телемедицини;
    • будівництво приймального відділення та корпусу (спрямовано кошти на проектно-кошторисну документацію) для кардіоценту;
    • розвиток трансплантації та спеціальних досліджень серця;
    • реконструкція приміщення та купівля сучасного обладнання (зокрема лінійного прискорювача) для онкодиспансера;
    • купівля для обласної дитячої лікарні обладнання на рекордну суму
    Також стало відомо, що Черкаська ОДА хоче реалізувати проєкт з санавіації в області. Черкащина може стати третьою після Львівської та Київської областей. Вертолітний майданчик хочуть розташувати на території обласної лікарні.
    Читайте також інтерв'ю: «Я заявляв президенту, що хочу більшого». Перше інтерв’ю голови Черкаської ОДА Олександра Скічка
    Теги: Черкаси будівництво реконструкція Черкащина Олександр Скічко
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    100 днів роботи. Скічко розповів про глобальні проєкти на Черкащині