100 днів роботи. Скічко розповів про глобальні проєкти на Черкащині

100 днів роботи. Скічко розповів про глобальні проєкти на Черкащиніграфіка
Скічко анонсував капітальний ремонт Черкаської обласної лікарні
Очільник Черкащини Олександр Скічко відзначає 100 днів на посаді. За його словами, за цей час область встигла збільшити доходи, «протриматись» у помаранчевій карантинній зоні й отримати лідерство у вакцинальній кампанії.
У найближчих планах голови ОДА – відкриття інтернатури на базі Медакадемії, облаштування вертолітного майданчика в лікарні й розвиток комфортного життя для людей з інвалідністю.
Скічко на своїй сторінці в мережі Facebook розповів про найголовніші досягнення за 100 днів:
- ми доклали максимуму зусиль, щоби Черкаська область не потрапила до червоної зони, що зокрема дозволило зберегти робочі місця для людей;
- ми в трійці лідерів серед областей, де найкраще організовано процес вакцинації від коронавірусу;
- ми вийшли на додаткові надходження до державного та місцевих бюджетів області: за І квартал 2021 року мобілізовано на півмільярда більше гривень, ніж торік, – 4,1 млрд грн;
- ми акумулювали вдвічі більше коштів, ніж це вдалося зробити у 2020-му, на 14 проєктів із програми президента «Велике Будівництво» – 323 млн грн.
- утеплення й капітального ремонту трьох корпусів і переходу Черкаської обласної лікарні;
- запуск телемедицини;
- будівництво приймального відділення та корпусу (спрямовано кошти на проектно-кошторисну документацію) для кардіоценту;
- розвиток трансплантації та спеціальних досліджень серця;
- реконструкція приміщення та купівля сучасного обладнання (зокрема лінійного прискорювача) для онкодиспансера;
- купівля для обласної дитячої лікарні обладнання на рекордну суму