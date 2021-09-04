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    Замість Скічка. «Слуга народу» визначилася з кандидатом в депутати на Черкащині

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    На місце Олександра Скічка у Раді претендуватиме мер Золотоноші - Замість Скічка. «Слуга народу» визначилася з кандидатом в депутати на Черкащині

    На місце Олександра Скічка у Раді претендуватиме мер Золотоноші

    Фото з відкритих джерел

    «Слуга народу» хоче завести у Верховну Раду мера Золотоноші

    «Слуга народу» планує висунути кандидатом у народні депутати на виборчому окрузі №197 у Черкаській області мера Золотоноші Віталія Войцехівського. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» повідомила нардепка Євгенія Кравчук.

    «По Черкаській області, по цьому округу, де працював Олександр Скічко, який став головою Черкаської ОДА, висуватиметься Віталій Войцехівський. Він є зараз чинним мером Золотоноші», - повідомила депутатка.

    За словами Кравчук, офіційно відповідне рішення буде ухвалено 6 вересня під час з’їзду партії.

    Крім кандидата на Черкащині, «Слуга народу» висуне свого представника на довиборах у Херсонській області. Там ім’я кандидата наразі невідоме.

    Нагадаємо, ЦВК зареєструвала Андрія Іллєнка кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 197.

    Як відомо, 1 вересня у Херсонській та Черкаській областях почався виборчий процес. У цих округах 31 жовтня відбудуться довибори до Верховної Ради.

    Вибори 31 жовтня 2021 року будуть проводитися у зв'язку з припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.

    Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.

    Натомість Колихаєв пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.

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    Теги: Верховна Рада вибори Черкащина партія Слуга народу Олександр Скічко
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    Замість Скічка. «Слуга народу» визначилася з кандидатом в депутати на Черкащині