Замість Скічка. «Слуга народу» визначилася з кандидатом в депутати на Черкащині

На місце Олександра Скічка у Раді претендуватиме мер Золотоноші

«Слуга народу» хоче завести у Верховну Раду мера Золотоноші

«Слуга народу» планує висунути кандидатом у народні депутати на виборчому окрузі №197 у Черкаській області мера Золотоноші Віталія Войцехівського. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» повідомила нардепка Євгенія Кравчук.

«По Черкаській області, по цьому округу, де працював Олександр Скічко, який став головою Черкаської ОДА, висуватиметься Віталій Войцехівський. Він є зараз чинним мером Золотоноші», - повідомила депутатка.

За словами Кравчук, офіційно відповідне рішення буде ухвалено 6 вересня під час з’їзду партії.

Крім кандидата на Черкащині, «Слуга народу» висуне свого представника на довиборах у Херсонській області. Там ім’я кандидата наразі невідоме.

Нагадаємо, ЦВК зареєструвала Андрія Іллєнка кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 197.

Як відомо, 1 вересня у Херсонській та Черкаській областях почався виборчий процес. У цих округах 31 жовтня відбудуться довибори до Верховної Ради.

Вибори 31 жовтня 2021 року будуть проводитися у зв'язку з припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.

Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Натомість Колихаєв пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.

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