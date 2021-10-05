Один з кандидатів у мери Харкова знявся з передвиборчих перегонів

Валерій Говоров балотувався на вибори мера Харкова як самовисуванець

Тепер у Харкові на посаду мера міста претендують 13 кандидатів

Кандидат на посаду Харківського міського голови Валерій Говоров подав до виборчої комісії заяву, в якій висловив небажання брати участь у виборчому процесі. Міськвиборчком має розглянути заяву кандидата на засіданні 7 жовтня, пише Kharkiv Today.

Говоров у 2020 році був обраний депутатом Харківської облради VIІI скликання від партії «Опозиційна платформа – За життя». Зараз входить до комісії з питань молодіжної політики, культури, спорту та туризму Харківської облради.

Говоров балотувався на вибори мера Харкова як самовисуванець. Тепер у Харкові на посаду мера міста претендують 13 кандидатів.

Раніше стало відомо, скільки кандидати в мери Харкова платитимуть за телевізійну агітацію.

Також повідомлялося, що кандидат у мери Харкова Добкін не захотів називати Путіна злочинцем.

Нагадаємо, на 31 жовтня 2021 року Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область). У Харкові цього дня обиратимуть міського голову.

Також на виборців у 14 регіонах України очікують повторні вибори депутатів місцевих рад, рішення про проведення яких прийняли відповідні територіальні виборчі комісії.

Нагадаємо також, що «Слуга народу» відмовилася від участі у виборах мера Харкова.

Натомість ОПЗЖ визначилася з кандидатом, якого підтримає.

Як відомо, обраний втретє мер міста Кернес помер у ніч на 17 грудня 2020 року в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.