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    «Це гуманітарний парадокс». В ООН вражені ситуацією в Україні

    Україна отримує гуманітарну допомогу від ООН - «Це гуманітарний парадокс». В ООН вражені ситуацією в Україні
    Україна отримує гуманітарну допомогу від ООН

    В Україні працюють понад 1,2 тис. співробітників ООН

    Понад 10 мільйонів українців, у тому числі більше половини дитячого населення країни, покинули свої будинки з початку війни. Про це на засіданні Радбезу ООН заявила представник ООН з гуманітарних питань Джойс Мсуя. Про це повідомляє CNN.

    Із загальної кількості біженців 6,5 млн є внутрішньо переміщеними особами, а 3,9 млн виїхали за кордон.

    Мсуя також повідомила, що потік гуманітарної допомоги в Україну збільшується з кожним днем, і зараз в країні перебуває понад 1230 співробітників ООН, які працюють з більш ніж 100 гуманітарними організаціями по всій Україні.

    «Україна – це гуманітарний парадокс: поруч з насильством ми бачимо доброту, глибоку солідарність і ніжну турботу», – сказала Мсуя, описуючи гуманітарну ситуацію на місцях.

    За її словами, перша колона гуманітарної допомоги ООН прибула до Сум 18 березня, доставивши 130 тонн медикаментів, води, готових страв і консервів для 35 тисяч осіб. У понеділок друга колона ООН прибула до Харкова з харчовими продуктами та предметами першої необхідності, які були розподілені товариством Червоного Хреста України.

    Як повідомлялося, багато українських переселенців у Польщі та інших країнах Європи приймають рішення повернутися в Україну через місяць після початку війни.

    До слова, діти складають половину з 3,8 млн біженців з України, які прибули до Європейського Союзу після російського вторгнення.

    29 березня на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що план Кремля - створити гуманітарну катастрофу на всій території України.

    Теги: росія окупанти ООН війна Україна окупація #stoprussia
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    «Це гуманітарний парадокс». В ООН вражені ситуацією в Україні