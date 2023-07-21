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МЗС України викликало «на килим» посла Киргизстану через допомогу Путіну

Оксана Воронцова
glavcom.ua
МЗС України викликало «на килим» посла Киргизстану через допомогу Путіну
Киргизстан допомагає РФ обходити санкції
фото з відкритих джерел

Україна попередила Киргизстан про необхідність дотримання міжнародної санкційної політики проти Росії

20 липня до Міністерства закордонних справ України був викликаний посол Киргизької Республіки в Україні Ідріс Кадиркулов після повідомлень про те, що Киргизстан допомагає Росії обходити санкції.

Як повідомляє МЗС України, посол був викликаний «з метою отримання пояснень щодо інформації про використання юрисдикції Киргизстану для обходу санкцій проти держави-агресора Росії, зокрема постачання продукції подвійного призначення та високотехнологічних компонентів і виробів, які можуть використовуватися для виготовлення зброї». 

МЗС України привернуло увагу дипломата до того, що Киргизька Республіка як член світового співтовариства має відповідально ставитися до дотримання міжнародної санкційної політики проти Росії.

Окремо було підкреслено, що реекспорт з території Киргизстану до РФ товарів, які можуть використовуватися для оснащення військової техніки, буде розцінюватися українською стороною як недружні дії, спрямовані на підтримку загарбницької війни Росії проти України.

Нагадаємо, Washington Post повідомив, що Москва шукає партнерів, готових допомогти їй обійти заборони на постачання китайських безпілотників та німецької електроніки. Одна із країн, яка найбільш активно допомагає агресору, – це Киргизстан.

Після повномасштабного вторгнення Кремля в Україну Киргизстан став хабом для імпортно-експортних компаній, які ведуть бізнес переважно з Росією. Фірми отримують прибуток від стрімкого зростання продажів китайських і європейських товарів, які перебувають під санкціями, – від безпілотників і частин літаків до прицілів для гвинтівок і схем для бомб. При цьому більшість цього обладання доставляються сухопутним транспортом компаніям у Росії, сказав високопоставлений американський чиновник, який знайомий із ситуацією.

Після місяців безрезультатних візитів до киргизької столиці Бішкека американських і європейських дипломатів адміністрація Байдена готує нові економічні заходи, щоб натиснути на країну, аби вона нарешті припинила торгівлю із Кремлем. При цьому санкції або «чорний список» може бути доповнений компаніями із Киргизстану уже цього тижня. 

Теги: санкції росія Киргизстан посол МЗС Україна

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