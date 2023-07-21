Кіркоров і не тільки: Канада ввела санкції проти російських «зірок»-путіністів

До санкційного списку увійшли 19 осіб і чотири компанії, дотичні до галузей культури та освіти РФ

20 липня Канада розширила санкції щодо Росії. Як повідомляється на сайті канадського уряду, до нового санкційного переліку увійшли 20 фізичних і 21 юридична особа, що пов'язані з військово-промисловим комплексом (ВПК) РФ, а також 19 осіб і чотири компанії, дотичні до галузей культури та освіти.

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Перші «підтримують агресивну війну Росії проти України». Ідеться, зокрема, про:

ватажків російської приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер», які беруть участь у бойових діях в Україні,

посадовців російського ядерного сектору, зокрема на окупованій українській Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС),

громадян РФ, пов'язаних з розробкою та виробництвом безпілотників «Орлан-10».

Другі – «підтримують зусилля Кремля з русифікації української культури». «Кремль неодноразово використовував російських знаменитостей для просування своєї так званої «спеціальної військової операції» в країні через музику, концерти та інші заходи», - пояснюється в повідомленні уряду. До санкційного списку включили, зокрема, таких російських «зірок»:

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співака Філіпа Кіркорова та співачку Юлію Чичеріну,

режисера Микиту Міхалкова та його Youtube-канал «БесогонТВ»,

продюсера Йосипа Пригожина,

акторів Івана Охлобистіна та Дмитра Харатьяна,

представників міністерства культури та освіти РФ.

З 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 2600 фізичних і юридичних осіб з Росії, Білорусі, Молдови та України, які причетні до порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Як повідомлялося, в Ізраїлі активісти зробили все можливе, щоб скасували всі виступи російської артистки Ольги Бузової.

Раніше російський журналіст з українським паспортом Олександр Невзоров назвав російських артистів, які продовжують розважати населення РФ, незважаючи на війну, співучасниками глобального злочину.