Киргизстан допомагає Путіну із озброєнням. США готують потужний санкційний удар

За допомогою Киргизстана до Росії надходять заборонені санкціями товари – від безпілотників і частин літаків, до прицілів для гвинтівок і схем для бомб

Москва шукає партнерів, готових допомогти їй обійти заборони на постачання китайських безпілотників та німецької електроніки. Одна із країн, яка найбільш активно допомагає агресору, – це Киргизстан. Але незабаром на неї можуть чекати потужні санкції від США. Про це пише Washington Post, посилаючсь на слова американських високопосадовців, які володіють достовірною інформацією.

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Оскільки Росія не має можливості закуповувати військові товари із Європи, Москва все частіше звертається за допомогою до колишніх радянських держав Центральної Азії, деякі з яких історично та фінансово пов’язані з Росією, але також активно торгують з Європою та Китаєм.

Представники адміністрації Байдена кажуть, що вони особливо стурбовані роллю, яку відіграє Киргизстан, країна, звідки відправлено вантаж безпілотників. Гірська країна, що не має виходу до моря з населенням 6,7 мільйона людей, колись була південним кордоном Радянської імперії, а зараз є новим «домом» для численних підприємств, які закуповують товари з Європи та Азії, які Росія не може легально отримати в іншому місці.

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Після повномасштабного вторгнення Кремля в Україну Киргизстан став хабом для імпортно-експортних компаній, які ведуть бізнес переважно з Росією. Фірми отримують прибуток від стрімкого зростання продажів китайських і європейських товарів, які перебувають під санкціями, – від безпілотників і частин літаків до прицілів для гвинтівок і схем для бомб. При цьому більшість цього обладання доставляються сухопутним транспортом компаніям у Росії, сказав високопоставлений американський чиновник, який знайомий із ситуацією.

Після місяців безрезультатних візитів до киргизької столиці Бішкека американських і європейських дипломатів адміністрація Байдена готує нові економічні заходи, щоб натиснути на країну, аби вона нарешті припинила торгівлю із Кремлем. При цьому санкції або «чорний список» може бути доповнений компаніями із Киргизстану уже цього тижня.

«Киргизстан, незважаючи на те, що він невеликий порівняно з іншими країнами, є яскравим прикладом того, що всі чинники діють одночасно для створення середовища, сприятливого для ухилення від санкцій», – сказав високопоставлений чиновник.

Офіційні документи свідчать, що загальний обсяг експорту Киргизстану до Росії стрімко зріс – аж 250% у 2022 році, порівняно з попереднім роком, до вторгнення в Україну. При цьому деякі товари, такі як приціли для гвинтівок, раніше Киргизстаном до Росії не поставлялись.

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Інші офіційні документи, датовані початком цього року, свідчать про те, що киргизькі компанії в лютому та березні закуповували надчутливу електроніку – включаючи спеціалізовані напівпровідники та підсилювачі напруги у китайських і південнокорейських компаній на сотні тисяч доларів.

Практично ця ж кількість тих самих видів електроніки була експортована з Киргизстану до Росії за той же період, свідчать документи. Російські фірми, які отримували товари, у більшості випадків, були відомими постачальниками російської оборонної промисловості.

Киргизстан все заперечує

Посольство Киргизстану у Вашингтоні, відповідаючи на коментар Washington Post, заявило, що лідери країни мають намір дотримуватись міжнародних правил і боротися з контрабандою та іншою незаконною торгівлею. У заяві пояснюється сплеск торгівлі з Москвою частково вдосконаленням електронних систем відстеження потоків товарів через кордони країни.

Хоча посольство визнало попередні повідомлення про порушення санкцій, воно зазначило, що критики не врахували «реальний економічний контекст».

«Киргизстан і Росія є членами Євразійського економічного союзу, і в цілому Росія є одним з наших головних торгових партнерів. Більше мільйона наших громадян працює в Росії», – йдеться в повідомленні.

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«Географія, близькість і вплив мають значення», – сказав Хуан Сарате, який працював в адміністрації Джорджа Буша в якості вступного помічника міністра фінансів з питань боротьби з фінансуванням тероризму та фінансовими злочинами. За його словами, у таких країнах, як Киргизстан, має бути «політична воля розірвати існуючі відносини, а також сміливість і здатність застосовувати санкції» – навіть, якщо такі дії містять ризик «засмутити небезпечного сусіда».

Як приклад він навів історію, яка трапилась у Казахстані. Партію китайських безпілотних літальних апаратів DJI Agras T-30 придбала киргизька фірма з планами перепродати їх компанії в Росії. 14 безпілотників перевозили суходолом через Казахстан, коли митники помітили їх за відсутність належних експортних документів. Згідно з даними казахстанських ЗМІ, зрештою партія була конфіскована казахами, так і не досягши російського кордону.

Представники США визнають, що в більшості випадків країни, які мають намір отримати заборонені товари, зрештою досягають успіху, хоча суворе дотримання торговельного ембарго може зрештою збільшити витрати на ведення бізнесу.

«Росіяни мотивовані отримати зброю та технології, необхідні для підтримки своєї армії та війни в Україні, і вони роблять для цього усе необхідне», – сказав американський експерт із боротьби з тероризмом і партнер K2 Integrity Хуан Карлос Сарате.

Сарате порівняв застосування американських та європейських санкцій із прополкою покинутого саду: «це тривала, складна робота із безперервним застосуванням придушень і ухилень. А також демонстрацією того, що російська економіка й надалі залишатиметься ізольованою та ризикованою для будь-кого, хто вирішить мати справу з Росією», – запевнив він.

Нагадаємо, президент Киргизстану Садир Джапаров заявив про готовність співпрацювати з Європейським Союзом, тим самим відсторонившись від політики Росії, яка донедавна мала значний вплив на цю колишню радянську республіку в Центральній Азії. Напередодні киргизький лідер відкрито закликав припинити війну в Україні, що є рідкісною заявою, оскільки Киргизстан намагається не критикувати Москву, від якої він залишається економічно та військово залежним.