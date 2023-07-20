ЄС продовжив санкції проти Росії на пів року

Рада ЄС продовжить санкції проти РФ до 31 січня 2024 року

Європейські санкції проти РФ включають обмеження у сферах торгівлі, фінансів, технологій, промисловості тощо

Європейський союз продовжив економічні санкції проти Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні. Вони будуть діяти ще щонайменше шість місяців. Про це повідомляє Єврораду.

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Сьогодні, 20 липня, Рада ЄС прийняла рішення продовжити санкції проти РФ ще на пів року, тобто до 31 січня 2024 року.

Європейські санкції проти РФ включають обмеження у сферах торгівлі, фінансів, технологій та товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші.

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Також вони передбачають заборону на імпорт і транспортування сирої нафти, що перевозиться морем, і деяких нафтопродуктів з Росії в ЄС, відключення кількох російських банків від SWIFT, а також припинення діяльності в ЄС прокремлівських ЗМІ.

Зазначимо, вперше санкції ЄС проти Росії були введені у 2014 році за дестабілізацію ситуації в Україні. З 24 лютого 2022 року санкції були суттєво розширені. ЄС прийняв вже 11 пакетів обмежень у відповідь за збройну агресію РФ проти України.

Нагадаємо, попри санкції, накладені на предмети розкоші, в Росію продовжують транспортувати автомобілі luxury-класу через Литву та Білорусь.

До слова, країни Європейського союзу погодилися на пакет санкцій щодо військової сфери Білорусі. Пакет включатиме обмеження на військову техніку, включаючи авіаційні частини. Саме ці пункти віддзеркалюватимуть санкції проти Росії – спроби придушити військові компоненти, які незаконно переміщуються через Білорусь до Росії.