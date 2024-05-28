Чергова спроба Північної Кореї запустити супутник провалилася

Невдалий запуск супутника став ударом по плану Кім Чен Ина запустити ще три військові супутники-шпигуни у 2024 році

У понеділок, 27 травня, ракета, запущена Північною Кореєю для розміщення другого розвідувального супутника країни, вибухнула невдовзі після старту. Це завадило сподіванням лідера Кім Чен Ина розмістити супутники для спостереження за США та Південною Кореєю. Про це повідомляє Politico.

Як пише видання, невдалий запуск стався через кілька годин після того, як лідери Південної Кореї, Китаю та Японії зустрілися в Сеулі на своїй першій тристоронній зустрічі за понад чотири роки. Politico зазначає, що подібні провокаційні дії незвичні для Північної Кореї, коли Китай ‒ її головний союзник і економічний донор ‒ бере участь у дипломатії високого рівня в регіоні.

Невдалий запуск супутника став ударом по плану Кім Чен Ина запустити ще три військові супутники-шпигуни у 2024 році на додаток до першого військового розвідувального супутника його країни, запущеного в листопаді минулого року.

Нагадаємо, що Північна Корея оголосила про плани протягом 2024-2026 років поставити на озброєння своєї армії «технічно оновлену версію» нової 240-мм реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).