Південна Корея повідомила, скільки снарядів отримала Росія від КНДР

КНДР відправила до Росії тисячі контейнерів після саміту між їхніми лідерами у вересні

Із вересня 2023 року Північна Корея відправила в Росію близько 6700 контейнерів зі снарядами. Про це пише Yonhap із посиланням на міністра оборони Південної Кореї Шин Вон Сіка.

Шин Вон Сік оцінив, що Північна Корея відправила до Росії близько 6700 контейнерів після саміту між їхніми лідерами у вересні, що достатньо для розміщення приблизно 3 млн 152-мм артилерійських снарядів або 500 тис. 122-мм артилерійських снарядів.

Зазначається, що Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) вивчає підозри щодо постачань до Росії північнокорейської зброї, виготовленої в 1970-х роках.

Заява Національної розвідувальної служби з'явилася у відповідь на нещодавнє повідомлення місцевих ЗМІ про те, що 122-мм артилерійські снаряди, виготовлені в КНДР в 1970-х роках, виявилися серед зброї, яку Росія використовувала у своїй війні проти України.

Нагадаємо, близько половини північнокорейських ракет, якими Росія вдарила по Україні, не долетіли до цілі. Відсоток несправності високий.

Як повідомлялося, Росія тестує на війні ракети для Північної Кореї. Раніше РФ тестувала для Ірану «Шахеди», які потім було використано проти Ізраїлю.

Раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні. Згодом The Washington Post повідомив, що Північна Корея могла передати Російській Федерації кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

До слова, Росія та КНДР продовжують розширювати співпрацю, зокрема в торгівлі, економіці, науці та технологіях.