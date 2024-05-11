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Північна Корея розгортає нове озброєння, яке може постачати до Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Північна Корея розгортає нове озброєння, яке може постачати до Росії
Оновлена реактивна система залпового вогню має високу мобільність і концентрацію вогню
фото: Корейське центральне інформаційне агентство

Північна Корея збільшує виробництво снарядів і артилерійського озброєння до «найвищого рівня»

Північна Корея оголосила про плани протягом 2024-2026 років поставити на озброєння своєї армії «технічно оновлену версію» нової 240-мм реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). Про це повідомляє Yonhap.

Напередодні північнокорейський лідер Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями керованих снарядів для цієї РСЗВ.

Зазначається, що оновлена реактивна система залпового вогню має високу мобільність і концентрацію вогню, а також автоматичну комбіновану систему управління вогнем.

Лідер КНДР закликав збільшити виробництво снарядів і артилерійського озброєння до «найвищого рівня».

Експерти вбачають, що Північна Корея прискорює розробку ракетних снарядів, щоб поставити їх до Росії для використання у війні проти України.

Нагадаємо, Росія тестує на війні ракети для Північної Кореї. Раніше РФ тестувала для Ірану «Шахеди», які потім було використано проти Ізраїлю.

Як повідомлялося, близько половини північнокорейських ракет, якими Росія вдарила по Україні, не долетіли до цілі. Відсоток несправності високий. Всього вдалося вилучити уламки 21 з приблизно 50 північнокорейських балістичних ракет, якими Росія намагалася завдати ударів по Україні в період з кінця грудня до кінця лютого.

Раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні. Згодом The Washington Post повідомив, що Північна Корея могла передати Російській Федерації кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

До слова, Росія та КНДР продовжують розширювати співпрацю, зокрема в торгівлі, економіці, науці та технологіях.

Теги: Північна Корея озброєння зброя Кім Чен Ин росія війна

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