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Rheinmetall поставить в Україну прототипи артснарядів на 100 км

Катерина Іванова
glavcom.ua
Rheinmetall поставить в Україну прототипи артснарядів на 100 км
Армін Паппергер: В Європі, і в США потужності з виробництва артилерійських боєприпасів в останні роки поступово скорочуються
фото з відкритих джерел

Rheinmetall наразі зосереджується на виробництві артилерійських боєприпасів

Генеральний директор німецької збройного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що у 2024 році компанія поставить в Україну «сотні тисяч снарядів». Серед них будуть прототипи артилерійських снарядів з дальністю на 100 кілометрів. Про це він сказав на заході, організованому Асоціацією ділових журналістів у Дюссельдорфському промисловому клубі, передає Handelsblatt.

Як стало відомо, Rheinmetall наразі зосереджується на виробництві артилерійських боєприпасів. До повномасштабного російського вторгнення в Україну потужність Rheinmetall становила близько 70 000 снарядів на рік. Цього року очікується 700 000, удесятеро більше.

В Україну цьогоріч компанія доставить «сотні тисяч» боєприпасів, включно з далекобійними на 100 км.

Видання зазначає, що Росія вистрілює велику кількість артилерійських боєприпасів. Україна може лише обмежено відповісти на ці атаки через брак снарядів. «Західний світ не готовий до звичайної війни», – каже Паппергер. І в Європі, і в США потужності з виробництва артилерійських боєприпасів в останні роки поступово скорочуються, зауважив він.

Нагадаємо, Литва анонсувала створення на своїй території заводу німецького військового концерну Rheinmetall. Про це пише видання Delfi.

Так, міністр економіки та інновацій Литовської Республіки Аушріне Армонайте повідомила, що до кінця цього місяця Вільнюс підпише контракт із німецьким концерном Rheinmetall про будівництво заводу боєприпасів на території Литви.

Також німецька компанія Rheinmetall передасть Україні 20 додаткових бойових машин піхоти Marder. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall поставити Україні 20 додаткових бойових машин піхоти Marder. Замовлення було розміщене в березні 2024 року і має вартість у середині двозначного числа мільйонів євро. Постачання нової партії заплановано на 2024 рік», – ідеться в повідомленні.

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Теги: росія міністр будівництво партії Литва Україна

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