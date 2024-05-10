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Міністр юстиції пояснив, чому Україна не оголошує стан війни

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Міністр юстиції пояснив, чому Україна не оголошує стан війни
Малюська пояснив, що напад на когось та оголошення війни – це злочин агресії
фото: Міністерство юстиції України/Facebook

«Якщо ти захищаєшся – тобі не треба нічого оголошувати»

Україна не має оголошувати стан війни, оскільки не нападала на когось, а навпаки – захищається від російської збройної агресії. Таку заяву зробив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю BBC News Україна.

Міністр підкреслив, що оголошення війни нічого не змінить для України, адже всі норми права, які стосуються війни, вже застосовані, тож оголошення чи не оголошення «не має жодного юридичного сенсу».

«Це просто феєрична історія. Типу якщо ми на третьому році війни оголосимо війну, це щось одразу врегулює, чи якось зможе пояснити суспільству. Типу, якби ми оголосили стан війни в лютому чи в березні – це теж ніби щось змінило б», — зазначив Малюська.

Очільник Мін'юсту додав, що окремі юристи взагалі ставлять під сумнів правильність того, щоб хтось оголошував стан війни.

«Якщо на когось нападаєш і оголошуєш війну – це злочин агресії. Якщо ти захищаєшся – тобі не треба нічого оголошувати. Ти захищаєшся – само собою є війна і відповідні норми на тебе поширюються», – наголосив міністр.

Нагадаємо, міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що президент України Володимир Зеленський не втратить своєї легітимності після того, як 21 травня закінчиться його п’ятирічний термін повноважень. Він залишатиметься чинним до обрання наступного глави держави. 

Нині триває 807-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом, ворог завдав шість ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 127 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну – задіяли 10 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено. 

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Теги: Денис Малюська Україна Міністерство юстиції війна міністр

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