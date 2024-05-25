Росія і КНДР можуть планувати провокацію напередодні виборів у США

Північна Корея за наполяганням Путіна може вдатися до найбільш провокаційних військових дій

США стурбовані тим, що посилення військового альянсу між Путіним і Кім Чен Ином може розширити ядерний потенціал Пхеньяна

Росія та Північна Корея можуть готувати масштабну військову провокацію у жовтні незадовго до початку президентських виборів у США, проведення яких заплановане на початок листопада. Про це пише NBC News.

Офіційні особи США готуються до того, що Північна Корея потенційно вдасться до найбільш провокаційних військових дій за останнє десятиліття перед цими виборами у Штатах.

Кілька американських високопоставлених чиновників розповіли журналістам, що Пхеньян, вірогідно, здійснить це за наполяганням російського диктатора Володимира Путіна.

Час провокації може бути розроблений таким чином, щоб викликати хвилювання в іншій частині світу, коли американці вирішуватимуть, відправляти президента Джо Байдена чи колишнього президента Дональда Трампа назад у Білий дім

«Ми не сумніваємося, що Північна Корея цього року буде провокаційною. Питання лише в тому, наскільки це буде ескалацією», – сказав ЗМІ представник американської розвідки.

Зазначається, що адміністрація Байдена все більше стурбована тим, що посилення військового альянсу між Путіним і лідером КНДР Кім Чен Ином може значно розширити ядерний потенціал Пхеньяна та посилити напруженість в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

За словами журналістів, Путін, як очікують, відвідає Північну Корею для зустрічі з Кім Чен Ином найближчими тижнями, щоб закріпити нову угоду про розширення постачань військових технологій у Пхеньян.

Американська розвідка впевнена, що Росія надає КНДР технології для будівництва атомних підводних човнів, а також для створення балістичних ракет в обмін на боєприпаси для війни з Україною.

«Високоякісна технічна допомога Росії надається у формах, які дійсно дуже важко контролювати», – сказав високопоставлений представник Білого дому.

Нагадаємо, управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадило санкції проти російських осіб та організацій країни, які сприяли постачанню північнокорейської зброї до РФ. Про це повідомляє американське міністерство.

До слова, росіяни використовують для війни в Україні снаряди, які були виготовлені у 1970-х роках у Північній Кореї.