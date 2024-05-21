Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російська делегація прибула до КНДР: яка мета візиту

Катерина Іванова
glavcom.ua
Російська делегація прибула до КНДР: яка мета візиту
Російську делегацію зустрічають в Пхеньяні, КНДР, 20 травня 2024 року
фото: Yonhap

Yonhap : «Сторони обговорять питання парламентської взаємодії та окреслять плани майбутніх контактів»

Російська делегація на чолі з членом комітету Ради Федерації з міжнародних справ 20 травня прибула до столиці Північної Кореї Пхеньяна. Про це повідомляє агентство Yonhap із посиланням на державні ЗМІ КНДР.

Ймовірно, делегація РФ залишиться у Північній Кореї до п'ятниці 24 травня.

«У цей період сторони обговорять питання парламентської взаємодії та окреслять плани майбутніх контактів», – пише Yonhap із посиланням на посольство Росії в КНДР.

Зазначається, що очолює делегацію депутат член комітету з міжнародних справ 80-річний Григорій Рапота. Як додають в агентстві, візит делегації відбувається у той час, коли Північна Корея та Росія розширюють співпрацю в низці сфер після саміту між їхніми лідерами у вересні 2023 року.

Нагадаємо, управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадило санкції проти російських осіб та організацій країни, які сприяли постачанню північнокорейської зброї до РФ. Про це повідомляє американське міністерство.

Як стало відомо, санкції США запроваджені проти двох фізичних осіб із Росії й трьох організацій РФ, які сприяли відправкам зброї з Північної Кореї до їхньої держави.

Також відомо, що Північна Корея збільшує виробництво снарядів і артилерійського озброєння, яке може постачати в РФ.

Читайте також:

Теги: озброєння Північна Корея посольство депутат санкції Південна Корея росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Демократії на те й демократії, щоб могли звучати альтернативні точки зору. У той же час, війна та ризик переваги автократій вимагає єдності»
Довга війна вимагає єдності. Чи розуміє це демократичний світ?
28 квiтня, 19:03
За словами нардепа Гончаренка, Україна отримає від США системи ППО Patriot
У новий пакет озброєння від США ввійдуть системи ППО Patriot – нардеп
26 квiтня, 08:37
Займання сталось у складських приміщеннях
У Воронежі масштабна пожежа на електромеханічному заводі (відео)
22 квiтня, 10:36
На минулих президентських виборах Путін отримав більше 87% голосів
Програв усім «конкурентам»: на виборах Путін зібрав найменше пожертв росіян
23 квiтня, 15:55
Міністерство закордонних справ України назвало виданий Росією ордер на арешт Зеленського та інших українських чиновників актом російської пропаганди
Росія оголосила в розшук Зеленського: ISW пояснило задум Кремля
5 травня, 07:59
У перелік наданої допомоги не потрапив жоден танк Т-72 чи винищувач Міг-29
Румунія офіційно розсекретила дані про військові поставки Україні
10 травня, 08:58
Заборона має поширюватися на всю територію Європейського Союзу
Посли Євросоюзу схвалили заборону низки пропагандистських ресурсів РФ
15 травня, 18:24
Сі Цзіньпін хоче й надалі купувати російські газ та нафту зі знижками, не ризикуючи при цьому опинитися під західними санкціями
Що Сі Цзіньпін хоче від Путіна: експерт назвав дві головні цілі Китаю
16 травня, 16:19
У Москві 9 травня проходив парад Перемоги
Британська розвідка пояснила, чому на параді у Москві не було танків
10 травня, 14:20

Політика

Російська делегація прибула до КНДР: яка мета візиту
Російська делегація прибула до КНДР: яка мета візиту
Євросоюз хоче розпочати переговори з Україною, однак є нюанс
Євросоюз хоче розпочати переговори з Україною, однак є нюанс
США незабаром можуть анонсувати нову допомогу Україні – Politico
США незабаром можуть анонсувати нову допомогу Україні – Politico
Туреччина розкрила нові деталі аварії гвинтокрила з Раїсі
Туреччина розкрила нові деталі аварії гвинтокрила з Раїсі
На місці аварії гвинтокрила знайшли цінну річ, яка належала президенту Ірану
На місці аварії гвинтокрила знайшли цінну річ, яка належала президенту Ірану
Нерозповсюдження зброї в космосі: Радбез ООН відхилив російський проєкт резолюції
Нерозповсюдження зброї в космосі: Радбез ООН відхилив російський проєкт резолюції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Нардеп пропонує ввести податок на бездітність: зареєстровано законопроєкт (оновлено)
12K
Forbes: Україна отримала Atacms, які зможуть зруйнувати Кримський міст
11K
Іран не запросив Путіна на похорон Раїсі: Кремль знайшов причину
9011
Міноборони пояснило, що чекає на військовозобов'язаних після оновлення даних
6913
85-річчя у Палаці «Україна». Хто прийшов вітати легендарного керівника Ансамблю Вірського (фото)
6654
У яких регіонах України найбільше ухилянтів: дані Нацполіції

Новини

Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Сьогодні, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua