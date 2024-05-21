Російська делегація прибула до КНДР: яка мета візиту

Yonhap : «Сторони обговорять питання парламентської взаємодії та окреслять плани майбутніх контактів»

Російська делегація на чолі з членом комітету Ради Федерації з міжнародних справ 20 травня прибула до столиці Північної Кореї Пхеньяна. Про це повідомляє агентство Yonhap із посиланням на державні ЗМІ КНДР.

Ймовірно, делегація РФ залишиться у Північній Кореї до п'ятниці 24 травня.

«У цей період сторони обговорять питання парламентської взаємодії та окреслять плани майбутніх контактів», – пише Yonhap із посиланням на посольство Росії в КНДР.

Зазначається, що очолює делегацію депутат член комітету з міжнародних справ 80-річний Григорій Рапота. Як додають в агентстві, візит делегації відбувається у той час, коли Північна Корея та Росія розширюють співпрацю в низці сфер після саміту між їхніми лідерами у вересні 2023 року.

Нагадаємо, управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадило санкції проти російських осіб та організацій країни, які сприяли постачанню північнокорейської зброї до РФ. Про це повідомляє американське міністерство.

Як стало відомо, санкції США запроваджені проти двох фізичних осіб із Росії й трьох організацій РФ, які сприяли відправкам зброї з Північної Кореї до їхньої держави.

Також відомо, що Північна Корея збільшує виробництво снарядів і артилерійського озброєння, яке може постачати в РФ.