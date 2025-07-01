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МЗС запустило автоматизовані нотаріальні сервіси в 40 дипустановах України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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МЗС запустило автоматизовані нотаріальні сервіси в 40 дипустановах України
Громадяни України отримали доступ до пілотного проєкту з автоматизації нотаріальних послуг
фото з відкритих джерел

Всі процедури подачі та обробки документів тепер можна зробити онлайн, без потреби фізичного відвідання дипустанови

З 1 липня українці за кордоном отримали доступ до нової автоматизованої системи нотаріальних послуг МЗС. Вона зекономить час та гроші для людей, а також полегшить роботу консулів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Міністерства закордонних справ Андрія Сибігу.

За словами міністра, головне нововведення полягає в тому, що всі процедури подачі та обробки документів тепер можна зробити онлайн, без потреби фізичного відвідання дипустанови. Замість довгого очікування, подорожей, оформлення – тепер зручна онлайн процедура і згодом короткий візит, щоб лише забрати готовий документ.

«Раніше для вчинення нотаріальної дії в консульстві громадянин мав особисто прийти та подати всі необхідні документи в паперовому вигляді, написати заяву власноруч; повідомити, які саме повноваження він збирається передати іншій особі, узгодити з консулом текст необхідної довіреності; оплатити консульський збір (зазвичай на пошті або в банку), а потім очікувати на друк довіреності консулом та її отримання у другій половині дня. Інколи, у разі відсутності якогось документа або невпевненості у тому, який саме текст довіреності підійде для подальшого використання, громадянину доводилося відвідувати дипломатичну установу ще раз в інший день. Все це забирало час, кошти, ресурси», – пояснив він.

Дипломат каже, що відтепер громадянин у зручний час через систему «е-Консул» подає онлайн заяву на вчинення нотаріальної дії, завантажує зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви, підвантажує усі необхідні документи. Система підказує, які документи мають бути подані для вчинення тієї чи іншої дії. Тим часом консульська посадова особа опрацьовує подану інформацію та надає згоду на оформлення нотаріального документа.

«У разі виявлення якихось невідповідностей, заявнику надсилається повідомлення з конкретними рекомендаціями щодо їх усунення. Система формує нотаріальний документ та надсилає особі повідомлення про готовність його посвідчити та необхідність оплатити консульський збір. Все це відбувається без фізичної присутності заявника. Подані ним дані та сформований нотаріальний документ зберігаються в системі. Особі залишається записатися в «е-Чергу» на отримання готового документа, прибути до дипломатичної установи у визначений час, особисто підписати документ та, після внесення консулом інформації до реєстру нотаріальних дій, отримати оформлений документ», – розповів Сибіга.

Відсьогодні громадяни України отримали доступ до пілотного проєкту з автоматизації нотаріальних послуг в посольствах України в Австралії, Алжирі, Анголі, Аргентині, Ботсвані, В’єтнамі, Гані, Ефіопії, Індії, Індонезії, Катарі, Кенії, КНР, генконсульствах у Гуанчжоу та Шанхаї, посольствах в Конго, Кореї, Кот-д’Івуарі, Кубі, Кувейті, Латвії, Малайзії, Марокко, Мексиці, Мозамбіку, ОАЕ, Омані, ПАР, Перу, Руанді, Саудівській Аравії, Сенегалі, Сінгапурі, Таїланді, Тунісі, Чилі, Японії, генконсульствах в Мілані, Гамбурзі та Гданську.

«Всі циркуляри та інструкції розіслані, тож користуйтеся вже відсьогодні. Ми також будемо збирати відгуки та зворотній звʼязок для покращення роботи системи. Після оцінки результатів пілотного етапу плануємо вже невдовзі розширити його на інші дипломатичні та консульські установи України за кордоном», – додав чиновник.

До слова, в Угорщині після дворічної перерви розпочав роботу новий посол України. 26 лютого надзвичайний і повноважний посол України в Угорщині Федір Шандор розпочав роботу. Він вручив копії вірчих грамот в угорському Міністерстві закордонних справ.

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Теги: українці нотаріус МЗС Андрій Сибіга

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