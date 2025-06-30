Максим Рильський. Нетривіальний погляд на біографію українського неокласика

«Главком» вперше опублікував історію митця першого ешелону з непарадного боку

Весь тиждень і авторка Наталія Лебідь, і я отримували цікаві відгуки на цей матеріал.

Мова про інтерв'ю Максима Георгійовича Рильського – онука топового українського поета радянської доби Максима Тадейовича Рильського...

Розмова вийшла настільки нетривіальною, що навіть сам онук (Максим Рильський), з яким я маю честь бути давно знайомим і якому я безмежно вдячний за відвертість, був подивований і відзвонився. Його теж засипали реакціями.

По суті, «Главком» вперше опублікував історію митця першого ешелону з непарадного боку. Рильський вийшов живим з пекла Розстріляного відродження, сталінських чисток і далі був змушений грати за правилами.

У мозаїці життєвих історій не першого, але й не другого українського радянського поета є все:

і Хрущов з КДБ;

те, що багато хто назве пристосуванством, але воно гарантувало можливість жити і творити;

і сімейні драми (відбив дружину у товариша);

і побутові фрагменти (про те, як діставав «Волгу» кольору бірюзи для прийомного сина);

і любовні історії (у списку шанувальниць поета і оперна діва Зоя Гайдай, і дружина Остапа Вишні, і...).

Одним словом, людина-монумент – жива людина. Історія достойна екранізації. Вона розказана очевидцем, членом родини, який є хранителем всього цього скарбу.