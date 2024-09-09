Стало відомо, скільки нотаріальних бланків було викрадено в Україні з початку року

4,7 млн нотаріальних бланків було використано від початку 2024 року

Найбільше бланків було вкрадено у 2022 році – 2,2 тис.

Від початку 2024 року було викрадено лише один нотаріальний бланк. Про це свідчать дані «Опендатаботу».

Загалом 4,7 млн нотаріальних бланків було використано від початку року. Рекордним був 2021 рік: тоді нотаріуси використали аж 9,5 млн бланків. У перший рік повномасштабного вторгнення бланків поменшало у 2,6 разів. Проте вже у 2023 сфера почала відновлюватись: за рік кількість бланків зросла в 1,7 разів.

21% або 994 тис. використаних нотаріальних бланків цьогоріч пішли на довіреності. До порівняння, за весь минулий рік на довіреності використали 1,3 млн бланків.

Найбільше бланків було вкрадено у 2022 році – 2,2 тис. Від початку поточного року було вкрадено лише один бланк. Також 2022 рік став лідером серед анульованих бланків – 52 тис.

Аналітики нагадали, що використання підробних нотаріальних бланків є частою практикою серед шахраїв. Однією зі схем, яку використовують в махінаціях, є анулювання бланку, а потім внесення на нього довіреності.

Щоб не потрапити до рук шахраїв, можна безкоштовно перевірити нотаріальні бланки в «Опендатаботі».

Нагадаємо, що, за даними Генеральної прокуратури України, за перші п’ять місяців 2024 року понад 38 тис. справ було відкрито за ст. 190 «Шахрайство». Це у 1,6 разів більше, ніж за весь період 2021 року. Майже кожне п'яте провадження про шахрайство дійшло до суду цьогоріч.