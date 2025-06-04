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Єврокомісія розпочала роботу над планом повернення українців додому

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Єврокомісія розпочала роботу над планом повернення українців додому
За словами журналістів, режим тимчасового захисту для українців буде продовжено ще на рік
фото: glavcom.ua

ЄС вважає, що масове повернення українців додому може негативно позначитися на Україні та економіках країн блоку

Європейський Союз створює план повернення українців додому після завершення війни. Загалом у країнах ЄС проживає близько 4,3 млн громадян України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Зазначається, що Єврокомісія представить нову ініціативу, яка передбачає «обережне та контрольоване» повернення біженців. Мова про так звані центри єдності, які мають допомогти консультаціями, мовними курсами та працевлаштуванням.

ЄС вважає, що масове повернення може негативно позначитися як на Україні, так і європейських економіках. «Більше за все Україні потрібні її люди», – каже єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер, який разом із віцепрем’єр-міністром Олексієм Чернишовим презентує дорожню карту плану.

Водночас очікується, що режим тимчасового захисту для українців буде продовжено на 12 місяців, а саме до березня 2027 року.

Нагадаємо, у січні 2025 року тимчасовий захист у Європейському Союзі отримали 25 530 українських біженців. Загалом в європейських країнах перебувають майже 4,3 млн людей, які залишили Україну через війну.

Якщо порівнювати з кінцем грудня 2024 року, найбільше зростання кількості біженців можна простежити в Німеччині (+8800), Чехії (+6360) та Іспанії (+3050). Натомість кількість одержувачів тимчасового захисту зменшилася в Данії (-2 245), Франції (-660), Австрії (-420) та Литві (-155).

Як повідомлялося, торік 500 тис. осіб виїхали з України. Цьогоріч, за прогнозами Нацбанку, очікується відтік ще 200 тис. людей. Попри очікуване повернення мігрантів, кількість охочих повернутися зменшується через адаптацію за кордоном, що безпосередньо матиме вплив на дефіцит кадрів.

Як відомо, Київ і Прага 5 травня підписали угоду про створення Центру єдності України (Unity Hub) у Чехії.

До слова, міністр національної єдності Олексій Чернишов вважає, що після закінчення війни та за умови відповідних змін і розвитку держави до України повернуться 70% громадян.

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Теги: українці біженці Європейський союз

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