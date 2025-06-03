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Сибіга підсумував другу зустріч з росіянами у Стамбулі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Сибіга підсумував другу зустріч з росіянами у Стамбулі
У Стамбулі відбулися переговори між Україною та Росією
фото: dw.com

«Росія досі відкидає будь-які змістовні формати припинення вогню»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підбив офіційні висновки України за підсумками другої зустрічі у Стамбулі. Про це він написав у соціальній мережі Х, передає «Главком».

«Росія не відреагувала на наш документ, в якому викладено бачення України щодо завершення війни. Ми надіслали його заздалегідь до зустрічі. Під час зустрічі наша делегація запитала росіян, які їхні міркування. Вони не надали жодної відповіді. Ні під час зустрічі, ні після неї», – наголосив міністр.

Зі слів Сибіги, Україна вимагає відповіді від Росії: «Кожен день мовчання з їхнього боку доводить їхнє бажання продовжувати війну».

«Замість того, щоб відповісти на наші конструктивні пропозиції у Стамбулі, російська сторона висунула набір старих ультиматумів, які не наближають справжній мир. Це суперечить попереднім обіцянкам Росії, які були дані зокрема США, що цього тижня в Стамбулі вона запропонує щось реалістичне і здійсненне», – написав він.

Сибіга зазначив, що через відсутність конструктивного підходу з боку Росії «стамбульський формат перетворився на зустрічі щодо обміну військовополоненими».

«Ми вітаємо прогрес у цій сфері, але можна було би досягти набагато відчутніших результатів у всіх сферах, якби росіяни відповіли Україні взаємністю на її конструктивність.

Росія досі відкидає будь-які змістовні формати припинення вогню. Це достатня підстава для наших партнерів запровадити нові санкції проти Росії вже зараз.

Ми повинні покласти край вбивствам. І якщо нинішні зустрічі не дадуть такого результату і не сприятимуть досягненню миру, все більш очевидним стає, що необхідна зустріч лідерів», – підсумував міністр.

До слова, у матеріалі «Главкома» «Під тінню «Павутини». Чим завершився Стамбул-2» зазначено, що 2 червня відбувся другий раунд прямих україно-російських переговорів у Стамбулі.

Перша зустріч делегацій після 2022 року була організована у тому ж місті 16 травня і залишила двоякі відчуття. З одного боку, тоді сторонам вдалося домовитися щодо масштабного обміну полоненими, який доволі оперативно відбувся. І це був очевидний позитив.  

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Теги: Стамбул переговори Андрій Сибіга

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