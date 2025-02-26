В Угорщині після дворічної перерви розпочав роботу новий посол України

Федір Шандор вручив копії вірчих грамот у Міністерстві зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини

Посольство України в Угорщині: Впевнені, що це надасть нового поштовху для розвитку добросусідських українсько-угорських відносин

Сьогодні, 26 лютого, надзвичайний і повноважний посол України в Угорщині Федір Шандор розпочав роботу. Він вручив копії вірчих грамот в угорському Міністерстві закордонних справ. Про це інформує «Главком» з посиланням на посольство України в Угорщині.

«Сьогодні Посол України в Угорщині Федір Шандор зробив перший крок до свого офіційного визнання Угорщиною, вручивши копії Вірчих Грамот протокольній службі МЗЕЗС Угорщини», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до дипломатичного протоколу, наступним і остаточним кроком має стати вручення послом вірчих грамот президенту Угорщини Томашу Шуйоку.

«Впевнені, що це надасть нового поштовху для розвитку добросусідських українсько-угорських відносин», – наголосило посольство.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини у серпні 2023 року Петер Сійярто затвердив призначення Федора Шандора послом України.

У вересні 2023 року «Главком» поспілкувався із майбутнім послом. Той розповів, хто на його думку налаштовує українців та угорців одне проти одного, як його угорські побратими ставляться до політики Орбана, і чому в Україні не потрібна угорська автономія, але потрібне подвійне громадянство.

Однак, за ці півтора року Шандор так і не поїхав до Будапешту, адже не було указу президента України про призначення. «Главком» нещодавно звертався із запитом до МЗС України, проте у зовнішньополітичному відомстві не коментували ситуацію з призначенням посла до самого факту призначення.

Та все ж, 21 грудня, Зеленський призначив професора Федора Шандора послом України в Угорщині.