На наступний день після публікації указу про розпуск Ради неможливо зупинити вибори – секретар ЦВК



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Адміністрація президента України

Поки що на сайті президента не з’явився указ про розпуск Верховної Ради

Після початку виборчої кампанії жодне судове рішення не зможе зупинити виборчий процес. Про це «Інтерфаксу-Україна» повідомила секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька.

«Згідно з нормами чинного законодавства, якщо виборчий процес розпочався, то жодне з рішень судів не може зупинити його. Тільки-но буде оприлюднено указ (указ президента про розпуск Верховної Ради), з наступного дня ми будемо вже у виборчому процесі", - сказала Бернацька журналістам після інавгурації президента України в понеділок у Києві.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду VIII скликання. В БПП заявили, що сама заява не передбачає її розпуску, оскільки для цього необхідний указ президента.

Ст. 90 Конституції України передбачає: «Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України приймається Президентом України після консультацій з Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України».

17 травня фракція «Народний фронт» заявила про вихід з коаліції. Таким чином з того дня почався 30-денний відлік для консультацій щодо формування нової коаліції. Якщо вона не буде створена, тоді у президента є законний привід розпустити Раду.

Раніше ЗМІ повідомляли, що найімовірнішою датою проведення дострокових виборів до Верховної Ради буде названо 14 липня 2019 року.