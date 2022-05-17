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    На прощання з Кравчуком прийшли три колишні президенти України (відео)

    Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко прийшли вшанувати пам'ять свого попередника - На прощання з Кравчуком прийшли три колишні президенти України (відео)
    Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко прийшли вшанувати пам'ять свого попередника
    фото з відкритих джерел

    На церемонії прощання з першим очільником держави прийшли Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко

    Сьогодні у Києві, в «Українському домі», відбулася церемонія прощання з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком. На заході були присутні як чинний президент Володимир Зеленський, так і його попередники. Зокрема, другий президент Леонід Кучма, третій очільник країни Віктор Ющенко та п'ятий глава держави Петро Порошенко.

    Помітили на заході й нардепку попередніх скликань від «Партії регіонів», а також соратницю експрезидента Віктора Януковича Ганну Герман.

    На заході були присутні також рідні та близькі політика, міністр культури Олександр Ткаченко, мер Києва Віталій Кличко, ексспікер парламенту Олександр Мороз і бізнесмени Ігор та Григорій Суркіси. Прибула до Києва на церемонію прощання з Кравчуком й перша леді Олена Зеленська, яка на початку бойових дій в Україні покинула столицю.

    Труну із тілом Кравчука супроводжувала почесна варта. Поховають першого президента на Байковому кладовищі.

    За даними джерел «Главкома», перший президент перебував останні місяці свого життя у німецькій клініці під апаратами штучного забезпечення життєдіяльності.

    Кравчук помер 10 травня. Через війну доправити тіло першого президента з Мюнхена до України літаком було неможливо. Тому родина змушена організовувати транспортування наземним транспортом, у тому числі залізницею.

    Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити план заходів щодо вшанування пам'яті першого глави держави, у тому числі заснувати іменну державну стипендію за досягнення у сфері державного управління. З метою гідної вшанування пам'яті Кравчука Зеленський створив комісію для організації похорону та призначив її співголовами керівника Офісу президента Андрія Єрмака та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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    Теги: Петро Порошенко росія окупанти Віталій Кличко війна Віктор Ющенко Леонід Кучма політика Володимир Зеленський Україна президент Олександр Ткаченко Олена Зеленська окупація #stoprussia
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    На прощання з Кравчуком прийшли три колишні президенти України (відео)