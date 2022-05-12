Російські ракети пошкодили Воронцовський палац в Одесі (відео)

Вибухова хвиля вибила у будівлі вікна, а також пошкодила ліпнину і покрівлю

Сили ППО збили російську ракету над морем, проте ударна хвиля все одно завдала шкоди пам’ятці архітектури. Про це повідомив мер Одеси Генадій Труханов.

Він продемонстрував наслідки ракетного обстрілу Одеси у Воронцовському палаці. За словами мера, у будівлі вибито шибки, пошкоджено ліпнину та дах. Всі ці ушкодження пам’ятці архітектури було нанесено не прямим обстрілом, а лише ударною хвилею від вибуху снаряду.

Генадій Труханов вчергове звернувся до світової спільноти із проханням пришвидшити процедуру включення історичного центру Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. До підготовки документів за прискореною процедурою вже підключилися додаткові експерти, проте мер нагадав, що кожен день війни може стати вирішальним у цій справі.

Воронцовський палац знаходиться на пагорбі неподалік від берега Чорного моря. Палацовий комплекс збудували у 1826-1828 роках для російського генерал-губернатора Михайла Воронцова, на честь якого він і отримав свою назву. Воронцовський палац є однією з найбільш впізнаваних пам’яток архітектури Одеси.

Воронцовський палац був збудований 1827 року за проектом архітектора Ф.К. Боффо для генерал-губернатора графа Михайла Воронцова.