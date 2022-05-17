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    Події в Україні

    Прощання з Кравчуком: хто вже прийшов на церемонію (фото, відео)

    Леонід Кравчук був президентом України у&nbsp;1991-1994 роках - Прощання з Кравчуком: хто вже прийшов на церемонію (фото, відео)
    Леонід Кравчук був президентом України у 1991-1994 роках
    фото Яна Доброносова

    Сьогодні у Києві відбувається прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком. Вже почали сходитися люди

    У вівторок, 17 травня, у столиці, в «Українському домі», відбудеться церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком. Захід розпочнеться о 11:00.

    На церемонію прощання прийшли багато людей, зокрема рідні та близькі Леоніда Кравчука. Помітили журналісти й політиків – мера Києва Віталія Кличка, ексголову парламенту Олександра Мороза. Також прибув міністр культури Олександр Ткаченко.

    Фотокореспондент Ян Доброносов оприлюднив фото братів Суркісів – Григорія та Ігоря, які прийшли провести в останню путь першого очільника держави.

    Також Доброносов показав, як підготували будівлю «Українського дому» до церемонії прощання з Кравчуком.

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    фото Яна Доброносова
    фото Яна Доброносова
    фото Яна Доброносова
    фото Ярослави Міщенко

    За даними джерел «Главкома», перший президент перебував останні місяці свого життя у німецькій клініці під апаратами штучного забезпечення життєдіяльності.

    Кравчук помер 10 травня. Через війну доправити тіло першого президента з Мюнхена до України літаком було неможливо. Тому родина змушена організовувати транспортування наземним транспортом, у тому числі залізницею.

    Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити план заходів щодо вшанування пам'яті першого глави держави, у тому числі заснувати іменну державну стипендію за досягнення у сфері державного управління. З метою гідної вшанування пам'яті Кравчука Зеленський створив комісію для організації похорону та призначив її співголовами керівника Офісу президента Андрія Єрмака та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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    Теги: росія окупанти війна Леонід Кравчук фотокореспондент Україна президент окупація #stoprussia
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    Прощання з Кравчуком: хто вже прийшов на церемонію (фото, відео)