Прощання з Кравчуком: хто вже прийшов на церемонію (фото, відео)
Сьогодні у Києві відбувається прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком. Вже почали сходитися люди
У вівторок, 17 травня, у столиці, в «Українському домі», відбудеться церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком. Захід розпочнеться о 11:00.
На церемонію прощання прийшли багато людей, зокрема рідні та близькі Леоніда Кравчука. Помітили журналісти й політиків – мера Києва Віталія Кличка, ексголову парламенту Олександра Мороза. Також прибув міністр культури Олександр Ткаченко.
Фотокореспондент Ян Доброносов оприлюднив фото братів Суркісів – Григорія та Ігоря, які прийшли провести в останню путь першого очільника держави.
Також Доброносов показав, як підготували будівлю «Українського дому» до церемонії прощання з Кравчуком.
За даними джерел «Главкома», перший президент перебував останні місяці свого життя у німецькій клініці під апаратами штучного забезпечення життєдіяльності.
Кравчук помер 10 травня. Через війну доправити тіло першого президента з Мюнхена до України літаком було неможливо. Тому родина змушена організовувати транспортування наземним транспортом, у тому числі залізницею.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити план заходів щодо вшанування пам'яті першого глави держави, у тому числі заснувати іменну державну стипендію за досягнення у сфері державного управління. З метою гідної вшанування пам'яті Кравчука Зеленський створив комісію для організації похорону та призначив її співголовами керівника Офісу президента Андрія Єрмака та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.