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    В Україні з’явиться премія імені Кравчука

    В Україні з’явиться премія імені Кравчука
    фото: president.gov.ua

    Зеленський підписав відповідний указ

    Президент України Володимир Зеленський доручив заснувати премію імені Леоніда Кравчука в пам’ять про першого президента України. Про це йдеться у відповідному указі Зеленського, який розміщений на сайті президента.

    Серед заходів, що безпосередньо стосуються поховання Кравчука, Зеленський доручив уряду заснувати «іменну державну стипендію за особливі досягнення у сфері державного управління».

    «Вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування зазначених заходів», – йдеться в документі, що підписаний президентом 11 травня.

    Як повідомлялося, 10 травня, о 17:00 за київським часом після тривалої хвороби пішов з життя перший президент незалежної України (1991-1994 роки) Леонід Кравчук.

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    Теги: Леонід Кравчук Володимир Зеленський Україна премія #stoprussia
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    В Україні з’явиться премія імені Кравчука