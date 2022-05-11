В Україні з’явиться премія імені Кравчука

Зеленський підписав відповідний указ

Президент України Володимир Зеленський доручив заснувати премію імені Леоніда Кравчука в пам’ять про першого президента України. Про це йдеться у відповідному указі Зеленського, який розміщений на сайті президента.

Серед заходів, що безпосередньо стосуються поховання Кравчука, Зеленський доручив уряду заснувати «іменну державну стипендію за особливі досягнення у сфері державного управління».

«Вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування зазначених заходів», – йдеться в документі, що підписаний президентом 11 травня.

Як повідомлялося, 10 травня, о 17:00 за київським часом після тривалої хвороби пішов з життя перший президент незалежної України (1991-1994 роки) Леонід Кравчук.