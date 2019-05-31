На РНБО повісили на Гройсмана питання, чи запускати новий ринок електроенергії з 1 липня



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Володимиру Гройсману поручили вирішити проблему з новою моделлю ринку електроенергії. Щоб уряд сам подавав потрібний законопроект в Раду

Проблему із запуском нового ринку електроенергії має вирішити уряд. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Данилюк по результатам першого засідання.

Нагадаємо, з 1 липня має запрацювати нового оптового ринку електричної енергії (відповідна модель була ухвалена ще в квітні 2017 року). Проте учасники ринку та міжнародні організації заявили, що галузь не готова ще до нової моделі.

«Більшість учасників засідання зійшлися на тому, що дію закону треба відкладати. Питання тільки – на три місяці, на дев’ять місяців, на рік. Але також була й позиція, що треба готуватись до того, що закон буде впроваджений», - розповів Данилюк деталі обговорення на першому засіданні РНБО.

Таким чином не виключено, що з 1 липня ця модель ринку електроенергії запрацює.

Він зазначив, що система розрахунків неготова, може бути скачок цін. Всі готувались, що це відбудеться з 1 липня, а зараз деякі партнери змінюють цю позицію, тому що по-різному оцінюють ступінь готовності і наслідки.

На Раді вирішили, що займатись цією проблемою має Кабінет міністрів.

«Чи сприйме Верховна Рада закон про відтермінування як пріоритетний? Це питання є відкритим. Остаточну позицію буде формувати Кабінет міністрів», - сказав секретар РНБО.

Він визначив два шляхи для уряду: або Кабмін сам шукає вирішення і звертається до Верховної Ради, щоб відтермінувати, або звертається до РНБО з «єдиною добре опрацьованою пропозицією, яку ми проаналізуємо і винесемо на найближчу Раду нацбезпеки».

Як повідомлялось, нові правила оптового ринку електроенергії передбачають перехід від роботи за моделлю «єдиного покупця» до конкурентного механізму, який передбачає двосторонні договори між виробниками та споживачами, постачальниками, впровадження балансувального ринку, ринку «на добу вперед» (буде продаватися електроенергія, яка не була «зарезервована» для двосторонніх договорів) і внутрішньодобового ринку (контракти на поставку електроенергії будуть полягати сьогодні на сьогодні).

Простіше кажучи, у споживачів з’являється можливість самостійно вибирати постачальника електроенергії. Тому на зміну ДП «Енергоринок», який викуповує у генеруючих компаній е/е за регульованими тарифами та далі постачає його обленерго, прийде так званий оптовий ринок.