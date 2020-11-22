На виборах у Слов’янську зникла голова виборчкому з печаткою

Пошуки тривали 2,5 години

Члени міської територіальної виборчої комісії Слов’янську зранку виявили відсутність у сейфі печатки ТВК. Як повідомляє громадська мережа «ОПОРА», відповідна інформаціяпоширилась у соцмережах. Спостерігачі з’ясовували обставини справи у представників поліції та заступника голови ТВК.

Заступник голови Слов’янської ТВК Ілля Мілевич розповів, що зранку не міг зв'язатися телефоном з головою комісії Надією Петровою, вона з’явилась на дільниці із великим запізненням.

«Станом на 8:30 печатка комісії у сейфі була відсутня. У зв’язку з цим ми намагалися зв'язатися телефоном з головою комісії Надією Петровою, голова на дзвінки не відповідає. Я не знаю, що відбувається, оскільки відповідальною за збереження печатки є голова. Я особисто надав заяву на 102, викликав поліцію для того, щоб вони визначали, де знаходиться печатка. Пізніше пройшла одна з членкинь комісії, який повідомив, що печатка знаходиться у сусідньому кабінеті, з її слів, саме там залишила печатку голова. Зараз, через 2,5 години з'явилась голова з печаткою, поклала її до сейфу, не опечатала його, залишила ключ та пішла», – сказав Мілевич.

Старший інспектор Слов'янського відділу поліції Марія Тюріна повідомила, що поліція з’ясовує подробиці пригоди.

«Зранку 22 листопада на номер 102 надійшло повідомлення, що у Слов’янській міській ТВК зникла печатка. На місці подій працює поліція, проводиться перевірка даного факту, інформацію внесено до Єдиного обліку повідомлень», – зазначила вона.