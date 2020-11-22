У Слов’янську виборці фотографуються біля скриньок для участі у розіграші смартфони

Опора на дільницях та у соцмережах вже фіксує бажаючих сфотографуватися біля скриньок

Громадська організація проводить розіграш у соцмережах

У Слов’янську виборці роблять селфі біля скриньок для заповнених бюлетенів, аби в подальшому взяти участь у розіграші, головним призом якого є нібито iPhone 12. Про це повідомляє громадська мережа «Опора».

«На Донеччині у Слов’янську триває повторне голосування за кандидатів на посаду міського голови. Напередодні «другого туру» громадська організація «Платформа ініціатив «Теплиця» оголосила конкурс. За правилами, оголошеними у дописах на сторінках у соцмережах Фейсбук та Інстаграм, мешканцям необхідно взяти участь у голосуванні та зробити селфі біля скриньок. «Опора» на дільницях та у соцмережах вже фіксує охочих сфотографуватися біля скриньок», – йдеться у повідомленні.

В оголошенні вказується, що необхідно зробити фото без бюлетеня, а селфі викласти на своїй сторінках у соцмережах зі спеціальним хештегом. При цьому брати участь у розіграші можуть лише жителі Слов’янська віком від 18 до 45 років.

Громадська організація пояснює, що розіграш необхідний для підвищення активності участі у виборах серед молоді.

Як повідомлялося, упродовж минулої доби до поліції надійшло понад 60 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого процесу. Слідчі підрозділи розпочали три кримінальні провадження.

Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада, в 11 містах України триває другий тур виборів мерів.