«Найкраща комбінація». Нардепка Безугла пояснила, хто насправді керуватиме новим урядом

За даними Безуглої, новим урядом керуватиме тандем Свариденко-Федоров

Народна депутатка Марʼяна Безугла зауважила, що міністерка економіки Юлія Свириденко стане прем'єр-міністром України, а очільник Мінцифри Михайло Федоров – віцепрем'єром. Про це вона написала у Facebook, передає «Главком».

«Майбутній прем'єр Юлія (Свириденко, – «Главком») і перший віцепрем'єр Михайло (Федоров, – «Главком»). 39 і 34. Компромісна комбінація. Креатуру Андрія Борисовича (Єрмака, – «Главком») підіпруть незалежним амбітним гравцем. Обоє некорупційні за своєю суттю. Не совок. Без олігархів. Загалом, мабуть, найкраща комбінація, яку може зараз надати державний кадровий резерв. Не ідеалізуючи, про ризики писала», – йдеться у дописі.

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Зауважимо, що 15 липня президент України Володимир Зеленський провів нараду з чинною міністеркою економіки Юлією Свириденко та очільником Мінцифри Михайлом Федоровим. Йшлося про завдання уряду на наступні шість місяців.

Глава України разом з міністрами визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші пів року роботи нового уряду. «Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців. Головне – збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України, провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал нашої країни, а також забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки наших людей», – каже він.

Як відомо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. З відставкою Шмигаля весь уряд автоматично йде у відставку. Відповідне рішення ухвалили 261 нардеп.