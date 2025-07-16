Рада відправила Шмигаля у відставку

Денис Шмигаль був обраний прем’єр-міністром України у березні 2020 року, замінивши на цій посаді Олексія Гончарука

Верховна Рада проголосувала за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. З відставкою Шмигаля весь уряд автоматично йде у відставку. Відповідне рішення ухвалили 261 нардеп, повідомляє «Главком».

Учора, 15 липня, Денис Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України. Водночас спікер парламенту заявляв, що голосування за звільнення Шмигаля відбуватиметься на законних підставах. Варто зазначити, що стаття 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» забороняє припинення повноважень Кабінету міністрів під час дії воєнного стану.

Пункт 1 статті 10 про правовий режим воєнного стану передбачає: У період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, судів, органів прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, розвідувальних органів та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Під час виступу Шмигаля з прощальним словом було помітно, що депутати не дуже уважно слухали главу уряду. Очікується, що голосування за призначення прем'єром міністерки економіки Юлії Свириденко та членів її уряду буде завтра.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував главі Мінекономіки Юлії Свириденко очолити уряд України. Раніше перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлії Свириденко, яка є претенденткою на посаду прем'єр-міністра, розповіла про головні задачі, які президент ставить оновленому уряду.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада найближчими днями розгляне питання про відставку та призначення деяких членів Кабінету міністрів.

Як відомо, наприкінці червня Володимир Зеленський заявляв, що поки що не збирається міняти премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. Президент наголосив, що поважає Шмигаля та його роботу, особливо за роки повномасштабної війни. Однак вже у липні Зеленський анонсував управлінські зміни.